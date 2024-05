Reggel hat óra, csendes és nyugodt időszak, mindenki alszik még, a madarak is alig énekelnek. Ám a kisfiamban rejlő belsőébresztőóra készen áll arra, hogy felforgassa ezt a békés idillt. Az egyik leggyakoribb szülői rémálom amikor a gyerek, mintha lassított felvétel lenne reggelente. Még el sem kezdődött a reggeli procedúra, de már most elég csak ránézni, hogy lásd: ez egy hosszú és fárasztó menet lesz az iskoláig. Nyűgösen ébred, képes egy örökkévalóságig vacakolni a reggeli készülődéssel. Simán kijátszaná a mozgásérzékelőt miközben fogat mos, reggelizik vagy éppen öltözködik. Mintha valamilyen különös kapcsolatban állna a gravitációval, mintha minden egyes mozdulatával megpróbálná legyőzni a fizika törvényeit. Kapkodva készülődünk az időben való indulás reményében. De ki tudja, talán ezek a kalandos reggelek is remek nyersanyaga lesznek a későbbi emlékezésnek.