Orosz Csaba önkormányzati képviselő elmondta, a program célja tulajdonképpen az, hogy a gyerekek eltölthessenek egy kis időt ebben a természeti miliőben, erősítsék bennük a környezetvédelmet, a környezettudatosságot, hogy megismerhessék az itt fellelhető növényeket és állatokat, és hogy egy erdős területen milyen munkálatokat kell elvégezni. Láthatták azt is, hogy miként fogják be, s gyűrűzik meg a szakemberek a madarakat. Az arborétum mindig tartogat újdonságokat a képviselő munkájának köszönhetően, például a szárazság miatt kivágott fák helyére ültettek újabb, a klímaváltozás hatásait jobban tűrő növényegyedeket is, valamint a mini állatfarmon is új lakókat üdvözölhettek a fiatalok. A kicsi ugri-bugri kecske, a három napja született barika, a törpemalacok, a kiscsibék, no és Zeusz, a törpe tacsi simogatása nemcsak a cukiságfaktort akasztotta ki, hanem az oxitocinszintünket is megemelte.