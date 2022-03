Az Egy bolond négyet csinál című kétfelvonásos előadás vegyítve tartalmazta a régi kabaré világát és a mai interaktív stand-up comedy stílusát. A szünetben pezsgő és finom sütemények várták a vendégeket. Az este nagyon jól sikerült, annál is inkább, mert ilyen típusú rendezvény még nem volt a településen. A színészek – Beleznay Endre, Böjtös Zsolt, Éles István és Szép Bence – külön is megköszönték a battyáni értő közönségnek a fantasztikus feltöltődést és túláradó szeretet – számolt be lapunknak a kabaréestről Márkusné Anett, a művelődési ház vezetője.

Szép Bence (b), Beleznay Endre, Böjtös Zsolt és Éles István Forrás: Művelődési ház