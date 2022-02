Az uniós csatlakozás óta védett növény lett a hóvirág, melynek szedését, engedély nélküli árusítását szigorúan büntetik. Jó pár évvel ezelőtt nőnapkor elképzelhetetlen volt, hogy ne egy csokor hóvirággal köszöntsék a hölgyeket a férfiak.

Ez 2005 óta tilos, ugyanis azóta védett növény. Az elmúlt tizenhét évben az emberek nemcsak megszokták, hogy hóvirágot nem árulnak a piacon, de nem is nagyon vásárolnak, még akkor sem, ha az árus bizonygatja, hogy van engedélye. Attól tartanak ugyanis, hogy megbüntetik őket, ha vesznek belőle.

Oltalom alá azonban csak a vadon élő növények tartoznak, a kertünkben termesztett virágokat nemcsak leszedni, hanem – engedéllyel – még árusítani is lehet. A saját ültetvény meglétét természetesen ellenőrzi a hatóság az engedély kiadása előtt. A hóvirág árusításával kapcsolatos alkalomszerű ellenőrzéseket megyénkben a Tolna Megyei Kormányhivatal végzi. Tőlük lehet kérni az engedélyt is. A vadon termő hóvirág évek óta védett növény. A szigorításnak és az oltalomba vételnek komoly oka volt: a mutatós virág korábban igen nagy népszerűségnek örvendett, természetjárók és az utcán is árusító nénikék szedték nagy lelkesedéssel.

A gond mégsem velük volt elsősorban, hanem azokkal a kereskedőkkel, akik ipari méretekben termelték ki a hóvirágot. Ma már, ha csak egy szál hóvirágot is leszakít az ember az erdőben, megbüntetik, ha rajtakapják. A nagyobb mennyiség pedig már természetkárosítási bűncselekménynek minősíthető.

A növény természetvédelmi értéke szálanként tízezer forint, vagyis egy erdőben szedett kisebb csokor akár százezer forintot is érhet. A kertben termesztett hóvirág árusítása viszont engedélyezhető, ám ehhez minden esetben az illetékes megyei kormányhivatal engedélye szükséges.