Negyedik alkalommal indult útjára az országos szépségverseny, melyre március 22-ig várjuk a megyében élő vagy itt tanuló 18–29 év közötti hölgyek jelentkezését. A Tündérszépek versenyre saját képekkel is lehet nevezni, ám akinek még nem volt lehetősége hivatásos fotós kamerája előtt állni, annak sem kell aggódnia, a jelentkezőknek ingyen biztosítjuk egy profi fotósorozat elkészítését. A képeken hétköznapi ruhában, estélyiben, illetve fürdőruhában mutathatják meg szépségüket a leendő királynők.

A februárt a 25 esztendős lovasberényi lány, Andrási Rebeka Laura nyitotta meg, aki amilyen szerényen érkezett szerkesztőségünkbe, később olyan magabiztossággal állt fotósunk kamerája elé. 18 éves korában már belevetette magát a nagybetűs életbe, és elindult tapasztalatot, no meg élményeket gyűjteni a nagyvilágba, azon belül is Svájcba, ahol 5 évet töltött. Jelenleg egy németnyelvű ügyfélszolgálaton dolgozik, mellette pedig sminkes és műszempillaépítő tanfolyamra jár, hamarosan egy szépségszalon csapatának tagjaként végezheti a munkáját.

- Mindig nagyon szerettem volna kipróbálni magam egy szépségversenyben, de talán most érkeztem el arra szintre, hogy készen is állok, így belevágtam. Azt gondolom, hogy egy ilyen versenyhez meg kell érni, és fel kell ismerni a saját képességeinket, csak úgy érdemes elindulni az úton. Szeretném jól érezni magam, és megélni minden pillanatot. A média és a szereplés világa mindig is vonzott, és remélem a Tündérszépek verseny által új lehetőségek tárulnak elém.

Ha kedvet kaptál, és te is részt vennél egy életre szóló élményben még nincs késő jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon!