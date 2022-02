A második fotózási napját tartotta a Tündérszépek stábja kedden délután a Takler Kúriában. A népszerű szekszárdi borászat szállodája és annak wellnessrészlege ezúttal is tökéletes helyszínt biztosított a szépségverseny megyei fordulójába beválogatott hölgyek portfóliójának elkészítéséhez. A precízen beállított fények között pedig csak úgy ragyogtak a tündérek.

Miként az idei sorozat első fotózási napján is, ahol két hölgyről készült képsorozat. A 26 éves Fenyősi Cecília kérdésünkre elmondta, kíváncsiságból jelentkezett a versenyre, és nagyon boldog, hogy bekerült a megyei fordulóba. „Igazi élmény” – tette hozzá a vendéglátásban dolgozó szekszárdi hölgy. Szerette volna megméretni magát, ezért küldte el nevezését a Tündérszépekre a 23 esztendős döbröközi Sárközi Evelin. Mint megtudtuk, a fiatal anyuka szeret zenét hallgatni és – amint az a képein is látszik – a tetoválásokat is. Nos, utóbbit szekszárdi „vetélytársa” is büszkén viseli bőrén.

A mai napon két tizenéves lány állt Mártonfai Dénes fotóriport kamerája elé. A 18 éves Rostás Laura láthatóan izgalommal hallgatta a fotózás előtti tájékoztatót, ám a lámpák fényében már meglepően biztosan mozgott, és úgy pózolt, mintha mindig is ezt csinálta volna. A simontornyai lány nagynénje biztatására jelentkezett versenyünkre, s mint elmondta, egyszerűen „élt a lehetőséggel.”

Tündérszépek fotózás - Rostás Laura

A versenykiírás értelmében három különböző öltözetben, alkalmi és sportos ruházatban, valamint bikiniben fotózzuk a lányokat. A keddi nap második tündére, Zengay Zoé is így állt kamera elé. A 19 éves szekszárdi hölgy gyerekkora óta szeret szerepelni, és ahogy elmondta, szerinte „ez a verseny kiváló önbizalomtréning is lesz.”

Bizony az lesz! A korábbi évek tündérszépei is mind erről számoltak be. „Úgy érzem, hogy az elmúlt egy évben nagyobb lett az önbizalmam, amit a fotózásoknak is köszönhetek”, nyilatkozta lapunknak a dunaföldvári Vicsik Tünde, aki idén újra megpróbálja. Te mire vársz még?

Legyél Te a következő Tündérszép!

Ugyan a fotózásunk már javában zajlik, továbbra is várjuk a Tolna megyében élő, vagy ide kötődő, 18-29 éves hölgyek jelentkezését. Nevezz még ma, és ha kéred, ingyen elkészítjük életed első portfólióját! Siess, mert csak az első harminc jelentkezőt hívjuk be fotózásra!

Ha kedvet kaptál szépségversenyünkhöz, ne habozz! Jelentkezz most, hiszen itt a lehetőség, hogy ország-világ előtt megmutasd magad, s részt vehess egy életre szóló kalandban! Részletek és nevezés a tündérszépek.hu oldalon.