Annyi csodás hely van Magyarországon, nem véletlen buzdít minket a szlogen is arra, hogy fedezzük fel ezeket. Tudják, a hétvége során arra döbbentem rá, hogy még a környékünk is megannyi kincset rejt, ahol még nem jártam. Nem kell elutazni Kisberényig, vagy a Bükk-vidékre, ha hóvirág borította erdőben szeretnénk sétálni a tavasz kezdetén: Adonynál, a Duna holtága is egy olyan természeti szépség, ahol felüdülést jelent barangolni. Nem beszélve arról, hogy rendezett a terület, sütögető pavilonokat is kialakítottak... legalább egyszer érdemes lenne mindenkinek erre kanyarodnia, és tenni egy nagy kört a friss levegőn!

Vezető képünk illusztráció.