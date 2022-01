Dunaújváros - Közel egy évvel ezelőtt kaptam ajándékba egy üvegbe zárt kis növényt. Azt az instrukciót kaptam hozzá, hogy nincs vele dolog. A rendszer „önfenntartó”, még csak locsolni sem kell. Hittem is meg nem is. Azóta figyeltem ezt a kis különbolygót, hogy tudjam, mikor kell közbeavatkozni.

Teltek-múltak a hónapok, de a növény életben volt, a lezárt üvegben pezsgett az élet. Egyetlenegyszer sem nyitottam fel a fedelét, nem adtam neki vizet. Néha kicsapódott a pára az üveg oldalán. A növényke pedig egyre cseperedett benne. Lassan, de biztosan, egy év alatt elérte az üveg tetejét.

Gondoltam, eljött az idő a kiszabadítására, beszereztem földet, cserepet, hogy akkor vége van a „jó világnak”, ki kell ültetni.

Előtte azért konzultáltam hozzáértővel – Tőzsér Viktória kertészeti szakember mesélt nekem erről a kis különlegességről.

Így derült ki, hogy ezek a kis rendszerek nem mások, mint floráliumok, vagyis üvegben nevelt növények. Egyre több helyen látni floráliumot, sokan szeretik.

A kertészeti szakember elmondta, hogy a floráliumokban általában kis termetű vagy nagyon lassan növekvő növények vannak, így sokáig jól érzik magukat a kisebb üvegotthonukban is. Az üveg­edényben nevelt dísznövény – vagy palackkert – réteges földben növekszik. Az üvegben található kavics, faszén, virágföld és persze maga a növény. Időnként egyéb dekorációs elemet is szoktak hozzá tenni, de az már csak hab a tortán, nem része a mini ökoszisztémának.

Otthon is könnyen elkészíthető a florálium. Kell hozzá valamilyen üvegedény – ami lehet befőttesüveg, szélesebb szájú üvegpalack, gömbakvárium, teafőző kiöntője vagy szűkülő szájú üvegváza is.

– Tehetjük egyébként a növénykét zárt, illetve nyitott üvegbe is – árulja el a szakember, hangsúlyozva, hogy ez attól függ, hogy a növény a párás közeget kedveli vagy inkább a szárazságot. Éppen ezért megkülönböztethetünk sivatagi és esőerdei floráliumot. Amíg az előbbi nyitott üvegben szeret növekedni, addig az utóbbi zárt környezetben, ahol a pára szépen termelődik.

Akár hosszú évekig is elélnek az így nevelt növények

Sokféle növényt nevelhetünk floráliumban: kisebb páfrányokat, párnafüvet, pozsgásokat, kaktuszokat is. Sőt, akár több fajt is összeültethetünk, de ekkor ügyelni kell arra, hogy egy közegbe csak egyféle típust ültessünk: vagyis a szárazságtűrőket ne keverjük a párakedvelőkkel. Igazán kevés gondozásra van szükségük a floráliumoknak, így azok számára is ideális lakásdekor vagy ajándék, akik nem tudnak sokat foglalkozni a növényekkel. Csak néhány dologra kell ügyelni: a zárt floráliumot nem kell öntözni, tápoldatozni. A benne kialakuló mikroklíma megoldja a teendőket: az üvegben termelődő pára lecsapódik és a vízcseppek visszafolynak a talajba.

– Amikor azt látjuk, hogy túl párás az üvegfal, akkor érdemes kicsit levenni a tetejét. Így a felesleges pára távozik, és ezzel elkerülhető a gombásodás.

Ha nem sikerült elkerülni a betegség kialakulását, akkor érdemes kezelni a növényt bármilyen – gazdaboltban kapható – gomba elleni szerrel – javasolja a szakember. Ha jól érzi magát a növény az üvegben, akkor szépen cseperedik.

– Ha úgy látjuk, hogy egy növény túlzottan benövi az üveget, akkor egy hosszú csipesszel érdemes megritkítani. Egy jól kialakított floráliumban évekig, évtizedekig is elélnek az így nevelt növények, amelyek csak minimális gondozást igényelnek. Szóval aki kisigényű, de mégis tetszetős élő növényt szeretne, bátran ajánlom ezeket a csodákat. Saját kezűleg is készíthetünk, de rengeteg szebbnél szebb mini üvegházat találhatunk virágboltokban, kertészetekben – mutat rá Viktória.