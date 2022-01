Kezdjük a „tilos”-listával! A salátákat, salátakeverékeket megmosva csomagolják, de a kórokozókat így sem lehet teljesen eltüntetni. Ezért ha kibontás után nem használjuk fel az egészet, a lejárati idő után dobjuk ki, mert ezek elszaporodhatnak benne. Ugyanez a helyzet a hallal, illetve a darált húsokkal is, ezért egy-két napon belül készítsük el vagy fa­gyasszuk le őket.

Ha csomagolt formában veszünk halat vagy darált húst, vegyük komolyan a lejárati dátumot, és azt követően már ne használjuk fel!

A listeria baktérium egyik kedvenc tenyészhelye a lágy sajt, így lejárat után semmiképp ne fogyasszuk! Ha nem ismert a szavatossági idő (például mert piacon egy nagy tömbből vettük), akkor egy-két héten belül fogyjon el. Ha megjelenik rajta bármilyen penész, amely nem az előállítás során került oda, ki kell dobni. Lejárat után kidobandók a gyümölcslevek is, akkor is, ha nem bontottuk meg őket.

Egyes élelmiszereket viszont nem kell azonnal kidobni a szavatossági idő lejárta után, amennyiben egyértelmű, hogy nincs rajtuk elváltozás. A tej például néhány napig – ameddig nem érezzük rajta, hogy savanyú – még eltartható. A bogyós gyümölcsök esetében a penész az egyértelmű jele annak, hogy már nem fogyaszthatók. Ha egyetlen szemen is megjelent, megfontolandó a kidobása, ugyanis az láthatatlanul is átterjedhetett már a többi darabra is. Viszont ha nem látunk penészt a gyümölcsön, megehetjük a lejárati idő után is. A penész a kenyér esetében is árulkodó: amíg nem jelenik meg rajta, fogyasztható. Ha viszont egyetlen helyen is penészes lett, az egészet dobjuk ki, mert a kenyér porózussága miatt a penész gyorsan terjed.

A vákuumcsomagolt nyers csirkét érdemes a vásárlástól számított egy-két napon belül feldolgozni, de előfordulhat, hogy még utána is használható. Ha a bőre nem síkos, nincsen rossz szaga, még nincs baja. Fontos, hogy a csirkét mindig a többi élelmiszertől jól elkülönítve és elzártan – zacskóban, dobozban – tároljuk a hűtőben, mert lehetnek rajta kórokozók, amelyek érintkezéskor átterjednek. Ha nem avas és puha, a földimogyorót is meg lehet enni a szavatossági idő lejárta után is. Ha viszont penészes, elszíneződött, netán összefonnyadt, vagy törött a burka, akkor ki kell dobni.

Szeletelt szalámi, sonka három–öt napig jó a felbontás után. A rúdszalámi sokkal tovább, bőven a lejárat után is fogyasztható, ha nincs megkezdve. A héjon látható fehérpenésztől nem kell megijedni, az hagyományos velejárója a téliszaláminak és némelyik sonkának is.