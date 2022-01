Az egyesület céljaként a természet és a környezet megóvását, a gyermekek és családok szabadidejének hasznos eltöltését, valamint a vízi sport megszerettetését tűzték ki. Vácz Zsolt, a DPVE elnöke így összegezte az elmúlt időszakot.

– A feladatainkat csapatmunkában végezzük el, és azt, hogy mire mekkora hangsúlyt fektetünk, szintén közösen döntjük el. Régi kapocs fog össze az alapító tagokkal, hiszen több mint a felével együtt nőttünk fel, itt a Duna-parton. Jó érzés végignézni tagságunkon, mert látszik, hogy jól együtt vagyunk. A célunk nem az volt, hogy tömeget szervezzünk magunk köré. Sokkal fontosabb, hogy ez a hatvan-hetven fő, minél több időt töltsön el velünk ezen a kedves dunai bázison. A mai nap arról szól, hogy megtartsuk az évadzáró ünnepségünket, hiszen a járvány miatt az előző évben az elmaradt.

Mindenki boldog izgalommal várta az eseményt Fotók: Balogh Tamás

Az új hajók avatása

– Ezzel a ceremóniával is egy évet kellett várnunk. A három gyönyörű, hatszemélyes túrakajakból kettő magánszemélyeké, akik fölajánlották, hogy használjuk azokat. A harmadikat egy korábbi megállapodásnak megfelelően a helyi polgárőrségtől kaptuk. Ezeknek a névadó ünnepségét is ezen a napon rendeztük meg. Itt lakok a Duna-parton, ezért a helyszín és a létesítmény is adott. A tagságunkkal baráti viszonyban vagyunk, ezért nyugodtan idefogadhattam őket.

Széles János, a helyi önkormányzat képviselője és a Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke egy jelentős ajándékot adott át az egyesületnek. – A dunaföldvári polgárőrség az adományozó, amely egy hosszú távú együttműködés részeként vásárolta meg ezt a hatszemélyes túrakenut. Mi a fiatal polgárőr generációra számítunk, amelynek tagjai majd ebből a csapatból nőhetnek ki, és a vízen fognak a mi szárazföldi feladatainkhoz hasonlókat ellátni. Most a sporttevékenységüket támogatjuk, de bízunk benne, hogy a közrend és a közbiztonság jövője fog belőle kifejlődni. Az emberek jó részéből mára már kiveszett az önzetlenül végzett társadalmi munkavállalás iránti szándék. Remélem, hogy az itt sportoló fiatalok egy jó közösségi szellemben nevelkedve olyan szerepet is vállalnak. Ahogy az földváron szinte kötelező, én is korán megtanultam úszni, de a kenu kimaradt az életemből. Nagyon tisztelem azokat, akik ebben az egyesületben komoly túrákra szánják el magukat. Látva az itt zajló tevékenységet, a hajókeresztelőn ragyogó gyermek­arcokat, biztos vagyok benne, hogy igen, ezek a fiatalok megérdemlik ezt a befektetést, ezért a szándékunkban áll további háromszázezer forinttal támogatni őket. Használják egészséggel és vigyék a városunk jó hírét, amerre járnak! – mondta el Széles János.

A szertartás előtt még egyszer kifényesítették a hajókat

Dukai Zsolt, a DPVE elnökhelyettese igazi vízi gyerekként kezdte az életét: – Azok a barátok vonzottak ide, akikkel korábban is együtt eveztünk, most pedig a saját gyermekeimet is megpróbálom ide csábítani. Azokat pedig, akik kedvet kapnak a vízi sporthoz, jó szívvel várjuk, segítünk nekik beilleszkedni a közösségbe, és jártasságot szerezni a kenus világban. Mi nem a versenysportot tűztük ki a célunknak, hanem a szabadidős, családias tevékenységet. Túrákat szervezünk a tagjainknak, az elmúlt nyáron például a ráckevei Dunára. Fölfelé tengelyen szállítottuk a hajóinkat, hazafelé pedig szépen lecsorogtunk. Senkit sem állítunk különböző próbatételek elé, de mindenkivel alaposan elbeszélgetünk, hogy megismerjük az elkötelezettségüket és természetesen a felkészültségüket is.

Vajai Zsuzsanna elnök­helyettes az egyesület motorja, folyamatosan tele van a tenni vágyással: – Főleg a gyermekekért vállalom el a sok­féle feladatot. Edzőként is dolgozok velük. Amit én kaptam az elődeinktől, azokat a dolgokat szeretném nekik is átadni, de nem a versengés a célunk. A legfontosabb, hogy jó közösséget alkotva töltsük el együtt a szabadidőnket. Alsó és felső korhatárunk sincs a számukra. A biztonságuk minden más szempontot megelőz, ezért láttuk el őket az önkormányzat által nyújtott támogatásból beszerzett, új mentőmellényekkel. Természetesen a felnőtteket is jó szívvel és nyitott kapukkal várjuk. ­Tizenkét alapító taggal kezdtük ezt a munkát. Az idei ­évben pedig várhatóan meghaladja a létszámunk a hatvan főt.

Széles János (b) és Vácz Zsolt az adományozott hajóval

A hajókeresztelő

– Három szép új kenuval dicsekedhetünk. A gyermekeink is nagyon boldogok miattuk. Megfelelő neveket találtunk hozzájuk, és már kipróbálhattuk azokat. A szertartás igazi bolondos, jókedvű esemény volt. Azt szeretnénk, ha a hétköznapjaink is ahhoz hasonló hangulatban telnének el.