A fejlesztésről Vargáné Kaiser Katalintól, Nagyvenyim polgármesterétől kaptunk tájékoztatást.

– Egy újabb sportlétesítménnyel gazdagodtunk. Dunaújváros sokak gyerekkorának adta, adhatja, vagy adhatná meg ma is a jégpálya és a korcsolyázás semmivel össze nem téveszthető élményét. Én már igencsak felnőttként, s mindössze csupán néhány alkalommal húztam a lábamra korcsolyát, de engem is megérint ez hangulat. A gimnáziumi évek mainál hidegebb telein a kosárpálya is átalakult néha a testnevelők és a tanoncok állhatatossága által jégpályává. Nagyvenyimen a Sportcentrum is próbálta párszor megteremteni ezt a vidám közösségi élményt. Az emlékek alapvető tanulsága, hogy csak nagy munkával és rövid idejű boldogság teremthető meg. Fagyasztásos jégpálya kialakítása, üzemeltetése viselhetetlen szintű teher lett volna egy ilyen kicsi település számára. Nem volt tehát véletlen a szintetikus jégpálya megalkotásának ötlete. Az Eszkimókatár egy építési kivitelezéssel készült, indító és fogadó térburkolattal ellátott, palánkrendszerrel védett, esténként megvilágított, valóban egész évben használható, négy évszakos télisportpálya. És még egy kicsivel ennél is több.

Zömében gyerekek és fiatalok hódolnak a jeges örömöknek

–Mit lehet tudni erről a pályáról?

– A legjobb benne, hogy az elérhető sportolási és szabad­idős kínálatot szezonalitástól mentesen teszi színesebbé, izgalmasabbá, mégpedig az óvodai és iskolai sportnevelésbe illeszkedve, mégis minden generáció számára elérhetően. Ennek a körülménynek elsőre talán nem is szembeötlő, további pozitív társadalmi vetületei vannak. Az elkészült pályánk az elérhető legmagasabb minőséget képviseli, egy ellenálló felület, sem a sugárzó napfény, sem az erős igénybevétel nem teszi próbára, sőt, a pálya fokozott igénybevétele csak növeli a siklási élményt és a korcsolyázás sebességét, ráadásul minél többet használják, annál jobban csúszik. Fontos szempont, hogy minden hagyományos jégkorcsolyával használható. Mivel a pálya anyaga kicsit rugalmas, a sérülésveszély is alacsonyabb a hagyományos jéghez képest, és a sportolás is kímélőbb az ízületekre, az elesett gyerkőcök pedig nem válnak ázott verebekké a pályán. A legkisebbek is vastag ruha nélkül, a mozgásszabadság teljes megőrzésével ismerkedhetnek a korizás alapjaival.

Nagy öröm volt számunkra, amikor az önkormányzati feladatellátás körében 2020-ban kiírt pályázatra benyújtott sportfejlesztési kérelmünk támogatásról szóló támogatói okirat a Belügyminisztériumtól megérkezett. Mert az advent utolsó vasárnapján megnyílt Eszkimókatár egy új, izgalmas elemmel bővítette Nagyvenyimen a sportolási kínálatot.

Az Eszkimókatár új, izgalmas elemmel bővítette a község sportolási kínálatát

Egy szimpla „kapunyitásnál” azért sokkal többről van szó. Egyrészt érzékelhetővé és befogadhatóvá kellett alakítani ezt az érzést, felkeltve a vágyakozást, másrészt pedig azok számára is elérhetővé tenni a műfajt, akik ettől eddig valamiért távol maradtak. A cél minden felkeresett segítőt magával ragadott. Elek Attila, a magyar korcsolyasport ismert személyiségének akrobatikus és jégtáncos elemeket is felvonultató jégrevü-bemutatója, Rozgonyi Gábor egy hazai, sportszerforgalmazó cég vezetőjének pedig a lehetetlent nem ismerő igyekezete segített abban, hogy az olaszországi gyárban ilyen gyorsan rendelkezésünkre álljanak a 25-ös mérettől a 47-ig tartó skálán a kölcsönözhető minőséget képviselő, új korcsolyák, és ezek az eredeti útiránytól eltérően a gyárból egyből Nagyvenyimre érkezhessenek a megnyitóra, nos ez különösen szívmelengető tapasztalás volt. Így teljesedhetett be igazán adventi örömünk.

A házirendet betartva szabadon és ingyen korcsolyázhatunk

– Milyen további kapcsolódási pontok rejlenek a pálya megnyitásával?

– A könyvtár kényelmes-ülős kuckójából most kinézünk, a közeli iskolaudvaron és a tornateremtől a közösségi ház parkjáig tartó területen is embereket látunk. A suli területén kisebbeket, a szomszédos Suli Fitt Park – Kölyökvár görpályán kamaszok ügyeskednek bringákkal, a kültéri fitneszeszközökön most épp egy kisgyermekes család mozog, a streetballpályán pedig a már megszokott páros dobál. Az imént még a pavilon oldalán lévő táblát olvasó család már a jégpályán van, a park sétányán pedig néhány szépkorú közeledik vidáman ide, a könyvtár felé. Ez a kép jól demonstrálja azt a szemléletet, ami alapul szolgált az e helyen megvalósulóban lévő koncepciózus fejlesztéshez. Itt a korábbi időszakban építési anyagok tárolására használt, szennyezett terület volt, ma Nagyve­nyim „újarcú településközpontja” van kiteljesedőben.

– Mondana részleteket is erről az „újarcú településközpontról?

– A mai kép kialakulásához a községközpont stratégiai fejlesztési területként történő meghatározása és több, különböző típusú fejlesztési támogatás tudatos és egymásra épülő, eredményes pályázata vezethetett el az elmúlt hét esztendő alatt. Ilyenek az iskolában, a polgármesteri hivatalban, az Egészségházban megvalósult fejlesztések, de leglátványosabb a könyvtár megépítése, majd az épület szociális tömbbel való bővítése volt. Ez pedig a terület funkciójába és esztétikájába történő bátor beavatkozás, amelynek eredményei mára kétségbevonhatatlanok. A közép-, hosszú távú fejlesztési koncepció lényege a minden dimenzióban élhető, az itt élők által szerethető település kialakulásának előmozdítása, hiszen hosszabb távon ez adja annak megtartó erejét. Ehhez szükség van a különböző társadalmi csoportok és generációs szintek összetalálkozására, olyan térszerkezetre és tevékenységekre, amelyek ezt az interakciót elősegítik. Ebben a megközelítésben különös jelentőségű a kultúra és a sport-szabadidő. Mindkettő értékközvetítő és nevelő hatással is bír a maga nemében. Ha ilyen szemüvegen át nézünk most ki az ablakon, akkor az imént látott pillanatkép tulajdonképpen ezt örökíti meg. A sport tisztességes küzdelemre nevel és megmutatja, hogy a befektetett erőfeszítésnek eredménye van, miközben preventíven segíti az egészség megőrzését. Az e helyütt elérhető sport-szabadidős kínálatban a korosztályok – bizonyos keretek között – jól megférnek és szívesen találkoznak egymással. Ennek szellemében igyekeztünk a korábban az iskolában elérhető játszóteret iskolán kívülről is elérhetővé tenni a gyerkőcök és szüleik számára, és a használhatóság szempontjából lényegesen jobb körülményeket teremteni a másik, buszmegálló feletti játszótér sportparkba történő telepítésével is. Amihez az is hozzá tartozik, hogy a játszótér maga legalább olyan fontos a kicsinyek szüleinek, mint maguknak a gyerekeknek.

Ami már most biztos, hogy a tér és az idő a korosztályok találkozásához megszületett és működik. Nagyvenyim és annak „újarcú” központja egyre inkább az a hely, ami nem elválaszt, hanem összeköt – foglalta össze a fejlesztéssel kapcsolatos gondolatait Vargáné Kaiser Katalin.