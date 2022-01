Február 11-én délután öt órai kezdettel jótékonysági árverést tartanak a Munkásművelődési Központban. Ennek kapcsán tartott a helyszínen sajtótájékoztatót Pintér Tamás polgármester, Kováts Rózsa, az intézmény vezetője és Pálfi Andrea, illetve férje, Pálfi Balázs, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége képviseletében. Elhangzott, hogy a szövetségnek számos, szervátültetésen átesetteket segítő programja van, ezek közé tartozik egy jótékonysági alap is, amelynek bevételét, és így a szervátültetetteknek nyújtható anyagi segítséget szeretnék növelni a dunaújvárosi aukcióval. Dunaújvárosban 300-ra tehető azoknak a száma, akik szervátültetésen estek át.

Február 11-én délután öt órakor kezdődik az aukció az MMK-ban

Pálfi Andrea elmondta, hogy a szövetség jótékonysági ügyének korábban sikerült megnyerniük Karácsony Jánost, az LGT zenekar énekes gitárosát, aki alkalmi formációt alakított, és ezzel ez együttessel, amelyben Pálfi Balázs basszusgitározik, a dunaújvárosi árverésen is fellépnek majd, ezzel is hozzájárulva az aukció sikeréhez. Az árverésre bocsátott festmények között ott lesz Tarján Zsófiának, a Honeybeast együttes énekesének saját, dedikált festménye is, aki ezzel az alkotással járult hozzá a segélyalaphoz. Kováts Rózsa elmondta, hogy az aukcióra szánt képek az MMK-ban hagyományosan kiállító művészektől, alkotóktól származnak, akiket felkért, hogy egy-egy munkájukkal támogassák ezt a nemes célt. Hozzátette, hogy az MMK eddig is támogatta és a jövőben is támogatja majd a jótékonysági kezdeményezéseket, amelyek a Dunaújvárosban élők megsegítését, illetve javát szolgálják.

Pintér Tamás megköszönte a városi művészek hozzáállását és adományaikat, amelyekkel ehhez a nemes célhoz járultak hozzá. Mint mondta, ez is fényes példája annak, hogy a dunaújvárosi lakók példás összefogást tudnak mutatni, ha jótékonyságról van szó. Azt kérte, hogy minél többen vegyenek részt a februári árverésen, ezáltal segítve a transz­plantált emberek életét.