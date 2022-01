Hazai környezetben, a Debrecen elleni találkozóval folytatják az Erste Liga alapszakaszának küzdelmeit a Dunaújvárosi Acélbikák szombaton délután öt órától – olvasható az acelbikak.net-en. Közel egy hete játszott legutóbb meccset a dunaújvárosiak felnőttegyüttese az Ers­te Ligában, és ugyan két harmad után még 2–0-s előnynek örülhettek az Acélbikák hívei az Újpest vendégeként, a hazaiak végül hosszabbítás után diadalmaskodni tudtak.

A fővárosban szerzett egy pont is sokat ért azonban, hiszen ennek köszönhetően újra a székesfehérvári Titánok elé kerültek a dunaújvárosiak a minirájátszást jelentő tizedik helyért folytatott harcban.

A debreceniek felemásan kezdték az idei szezont, a szép eredmények mellett azonban több olyan balsikerbe is belefutottak, amelyre nem számítottak, így a DAB-tól elszenvedett novemberi 4–2-es vereség után edzőt váltottak. Attól a David Musialtól váltak meg a hajdúságiak, aki Dunaújvárosból került Debrecenbe. Az edzőváltás után kilenc győzelem mellett nyolc vereség a mérlegük, igaz, utóbbiakból hármat meccs nélkül „szenvedtek el”, ugyanis erdélyi túrájukra a koronavírusos megbetegedések miatt nem tudtak elutazni, így a Brassó, a Gyergyói HK, illetve a Csíkszereda elleni meccsek három pontját is ellenfelük kapta meg.

Dunaújvárosban azonban már jégre korcsolyáznak, s bár többen is hiányoznak majd megszokott csapatukból, a céljuk természetesen a győzelem lesz. A három pontra pályáznak azonban Acélbikáink is, így érdekes, jó meccs­re számíthat az, aki kilátogat szombaton délután öt órától a jégcsarnokba. A mieink számára nagyon fontos lenne a győzelem megszerzése, ezzel tisztában is vannak játékosaink, s bár kérdőjelek a mi oldalunkon is vannak, azt megígérhetjük, mindenki tudása legjavát nyújtja majd azért, hogy sikerüljön győztesen lekorcsolyázni a jégről.

A DAB-nak kimondott célja a minirájátszásba jutás, ahonnan tovább léphetnek a bajnokság legjobb nyolc csapata közé. Ehhez azonban bravúrokra is szükség van. Bravúrt pedig el lehet kezdeni gyűjtögetni: első lépésként le kell győzni a debreceni alakulatot.