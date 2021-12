- Sokan gratuláltak az ismerőseim közül, ez nagyon jól esett. Meglepetésként ért ez az interjú is, örülök, hogy dunaújvárosi média érdeklődött utánam először. Megtisztelő az is, hogy a Nők Lapja Mentes Konyha téli számában az én fotóm díszeleg a címlapon. Az újságban több receptem is helyett kapott, többek között a sütés nélküli vegán és cukormentes raffaello torta is. Ezen felül örülök annak is, hogy a duol.hu lehetőséget biztosít, hogy a blogom megjelenjen a felületükön. Remélem sok emberhez eljutnak majd a vegán és mentes ételeim.