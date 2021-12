Ahhoz, hogy megtaláljuk a legideálisabb darabot, elsősorban a terek funkcióit kell alaposan átgondolnunk. A nappali jellemzően a lakás legnagyobb közösségi tere. Mivel használata sokoldalú, ezért itt van szükség a legtöbb és legváltozatosabb világításra. Ha a család és az érkező vendégek is itt töltik együtt a legtöbb időt, akkor célszerű egy szórt fényű általános világítást betervezni. Ha otthonunkban nagy a belmagasság, választhatunk akár függőlámpát vagy csillárt, ha alacsonyabb, akkor a spotlámpákra is bízhatjuk a megfelelő fényellátást, hiszen ezek típustól függően akár hat lámpafejet is tartalmazhatnak, amelyek irányát sok esetben kedvünk szerint változtathatjuk.