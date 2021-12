Ha megfelelően gondozzuk a mikulásvirágunkat, februárra elvirágzik, áprilisig pedig lassan megszabadul színes felleveleitől is. Ilyenkor vágjuk vissza a hajtásokat 15-20 centiméteresre, a főhajtást a következő oldalelágazásig távolítsuk el, és hűvös, sötét helyen, nagyon enyhe öntözés mellett pihentessük a növényt. A pihentetés után ültessük át lehetőleg agyagcserépbe, és enyhén savanyú virágföldbe. A szobanövények gondozására az év minden napján oda kell figyelni, így télen is vannak olyan alapszabályok, amelyeket be kell tartanunk ahhoz, hogy a kedvenceink a hidegebb hónapokat is túléljék a lakásban. Teljesen másként kell öntözni a cserepes virágokat télen, mint nyáron. Egyrészt a hőmérséklet, másrészt a növények „pihenős” periódusa miatt.