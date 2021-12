– Mindannyian nagyon vártuk, hogy felvehessük a védőoltást. Nemcsak azért, hogy egészségünket nagyobb biztonságban tudjuk, hanem azért is, hogy megszokott életet élhessünk, ne kelljen aggódnunk időskorú hozzátartozóink miatt. Meg azért is, hogy az átoltottság révén ne haladja meg az egészségügy teljesítőképességét a betegszám. Ne kelljen ismét átszervezni az ellátást, megtarthatóak legyenek gyakorlati képzéseink, jelenléti oktatás lehessen egyetemünkön. A jövő héten, no­vember 22-től regisztráció nélküli oltási kampány indul. Nő az oltópontok száma, ahol ismét feladatot kapunk önkéntes orvostanhallgatóként. A védőoltás abban segíti a szervezetünket, hogy a vírusfertőzéssel szemben felkészülhessünk. Jelentősen csökken a megbetegedés, a kórházba kerülés, a hosszú távra kiható szövődmények, elhalálozás esélye. Ezúton is mindenkit arra kérek medikus társaim nevében is, hogy éljenek az oltás adta védelemmel – mondta Gubán Renáta akasztói ötödéves medika, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar hallgatója.