Legtöbben a jó minőséget előállító bérfőzdéket keresik. A gyümölcs tényleg drágult, és nem minden esetben a fagykár miatt. A fagy a sárgabaracknál okozott nagy veszteséget, de léteznek más tényezők is. Például a munkaerőhiány, szinte egyáltalán nem találni idénymunkást, ezért drágulnak a gyümölcsök, és azért is, mert a munkaerőhiány miatt a gyümölcsük a földeken, a fákon maradtak. A gyümölcs­ár emelkedésében az is közrejátszik, hogy sok a magánfőző, akik között nagyon népszerű a málna, az eper, a ribizli, az illatos szőlő, például az Irsai Olivér, ezekből sokat vásárolnak, a kereslet pedig felviszi az árakat. A borászok panaszkodnak is, hogy a pálinkafőzők felvásárolják a szőlőket – tudtuk meg László Norberttől.