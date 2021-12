A karomélesítés minden macska rendszeres szokásai közé tartozik, a lakásban tartott kedvencek esetében kiemelten javasolt kaparófát beszerezni. A kint tartott macskák ezt meg tudják oldani a fákon is. A rendszeres kaparásnak köszönhetően karmaik kopnak is, így ritkábban kell elvégezni a körömvágást. A félig kint, félig bent tartott macskáknak nem szabad vágni a karmait, hiszen nekik is van idejük bőven kint kellően elkoptatni azokat!