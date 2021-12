– Találkoztam olyan családdal is, akik, amikor megtudták, hogy mit kérünk tőlük, visszamentek egy másik bevásárlókocsiért, mert bőven mérték az adományukat. Olyan, szemmel láthatóan szerény sorsú emberekkel is összehozott bennünket a véletlen, akik lehajtott fejjel, szerényebb adománnyal érkeztek, de ki nem mondva is éreztük rajtuk, hogy nagyon fontos volt a számukra, hogy ők is adhattak.