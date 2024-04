Arcára olyan öröm ült ki, mintha egy évtizedet fiatalodott volna, láthatóan magával ragadták az érzelmek a fotók láttán:– Egy kis nosztalgia, milyen jó is ez! Köszönöm! – ez volt az első reakciója, csillogó szemeiben pedig minden pozitív érzés előjött, amit akkoriban átélt, írja a feol.hu. Néhány másodperc időutazás után aztán fülig érő szájjal meséli mit is jelentett neki akkoriban ez a verseny és az elkészült fotók!

„Különös érzés, amikor a fiatalabb éned visszamosolyog rád"

Fotó: FMH-Archív

– Nem gondoltam volna, hogy valaha zavarba lehet hozni, de most sikerült! Különös érzés, amikor a fiatalabb éned visszamosolyog rád! 10 éves ez a kép, 30 éves voltam, amikor a hírlap fotósával véletlenül összefutottam a bíróságon, beszélgettünk és ő kérdezte lenne-e kedvem indulni? Igent mondtam! Nap lánya, hónap szépe, majd második lettem az év szépe versenyben is. Hogy mit adott a megmérettetés? Még több önbizalmat (nevet!). Majd megházasodtam és jöttek a gyerekek is, majd egy költözés alkalmával előkerültek ezek a fotók, amelyeket nézve motivációt kaptam, hogy visszanyerjem a formán. Láthatod sikerült! Így bátran biztatok mindenkit, aki gondolkozik, hogy megmérettesse magát, ne habozzon, hiszen ahogy hallom a Tündérszépek versenye is hasonló keretek között zajlik. Fotózás és szavazás, ráadásul most egy országos döntőbe is el lehet jutni. Szóval csajok hajrá, tegyétek meg az első lépést, hiszen nincs mit veszítenetek! – zárta gondolatait, majd felpattant és köszöntötte a zumba órájára érkezőket. Bekapcsolta a zenét és indulhatott az önfeledt szórakozás!