Tóth Vivien Ildikó a zumba szerelmese, így amikor teheti lakóhelyén hódol szenvedélyének, de barátaival is bármikor vevő egy-egy aktív kikapcsolósra. A karcsú, mosolygós barna szépség nagy álma, hogy megismertesse magát szakmával, ezért is tartotta fontosnak, hogy jelentkezzen a Tündérszépek versenyére. Mint megtudtuk, hat évvel ezelőtt, alig 16 évesen már szerencsét próbált a megmérettetésen, ahová még nagymamája nevezte, aki ezúttal is elkísérte a pénzügyi területen dolgozó unokáját.

Öröm volt látni, ahogy két generáció mennyire megérti egymást, átélni, ahogy a nagymama izgalommal telve figyelte a fotózás minden rezdülését, a sminkeléstől kezdve, hajgöndörítésen át, a képek elkészüléséig.

Aztán eljött a pillanat, felkapcsolódtak a fények, megérkezett Nagy Norbert fotós, aki különböző ruhaszettekben – utcai, elegáns, bikini – kapta lencsevégre Tündérszépünket. Mindeközben a stáb másik fele sem tétlenkedett, Bagotai Zsanett operatőr filmre vette, ahogy Tóth Vivien Ildikó a kezdeti izgalmakat követően elengedte magát és profikat megszégyenítő módon pózolt, mosolygott, láthatóan megélte a pillanatokat.

A sminkes és fodrász mindent megtett azért, hogy Tóth Vivien Ildikó a lehető legjobb formában álljon a kamera elé

A végeredmény pedig önmagáért beszél, amit a feol.hu Instagram oldalán ti is megnézhettek.

