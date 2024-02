Apokaliptikus látvány, mély gondolatok

-A Hajmáskéri tüzérlaktanyában forgattuk legújabb videóklipünket az Evolúció című dalunkhoz. A hangulata miatt választottuk és azért, mert egy apokaliptikus helyszínt szerettünk volna megjeleníteni a klipben. A lényege az Evolúciónak, hogy volt egy nagylemezünk, ami 2016-ban jelent meg a címe: Ha eljön JOEBACK. Tavaly kiadtunk egy négyszámos minialbumot, ami ennek a nagylemeznek a lezárása. Ez a dal lényegében annak a korszaknak a vége, amikor olyan témákat feszegettünk, ami az emberiség, romlás, pusztulás témakörébe tartozik. A mai zenei életből hiányoljuk a mélyebb tartalmú dalokat, mert már minden csak a rongyrázásról szól, szinte alig vannak gondolatébresztő számok.

Fotó: Liszkai Gábor

- A koncepció az volt, hogy szembeállítsuk egymással az evolúciót és a teremtést, hogy arra sarkaljuk az embereket, hogy gondolkozzanak el a témán. A klipben a célunk az volt, hogy visszaadjuk azt a hangulatot, mintha egy világégés után a semmiben bolyonganánk, az épületben követjük a jeleket falakon, ami egy szobába vezet, ahol a Back egy fejhallgatós készüléket ad nekünk, aminek segítségével átkerülünk egy másik valóságba, ami a stúdió, ahol arról éneklünk, hogy mi vagyunk az utolsó farkasok, akik azért szólnak, hogy kapjuk fel a fejünket arra, hogy mi történik a világban. Liszkai Gábor készítette a klipet és rá is hagyatkoztunk, mi csak elmondtuk, hogy mit szeretnénk és a megvalósítást rábíztuk.

Fotó: Liszkai Gábor

4TRESS a fedélzeten

- Mindig jó a közös munka, hiszen már régóta ismerjük egymást 4TRESS-el. Klipek terén is többször dolgozunk együtt, főleg amikor még a Mocskos Márkával jobban tevékenykedtek, akkor készítettünk közös számokat. A dalokat nála vesszük fel a stúdióban, amikor az Evolúciónak a demóját meghallotta, akkor mondta, hogy ebben el tudná képzelni magát egy refrénnel. Megírtuk a hiányzó dalrészt, amit 4TRESS a saját szájízére formált és elénekelt.

Fotó: Liszkai Gábor

Újabb klipek, koncert Dunaújvárosban

Most érdemes kicsit jobban figyelni ránk és feliratkozni a csatornánkra, mert egy újabb videóklipet már leforgattunk, ami pár héten belül megjelenik, ennek már teljesen más a koncepciója és más irány, de ettől függetlenül az a dal is mély témájú. Március végére egy újabb forgatást is megszerveztünk már, várhatóan április közepe felé is jelentkezünk egy újabb videóklippel. Mozgalmas napjaink, heteink vannak, május elejére várható egy koncert is Dunaújvárosban, a Kaptárban.