– Kecskés Roland barátommal már korábban is zenéltünk JOEBACK néven, 2016-ban kijött egy kislemezünk. Vele még a BeatKOHO-ban dolgoztam együtt, már egyikünk sem az együttes tagja. Egy helyen dolgozunk Németországban, mindketten tetoválunk, amikor időnk engedi, akkor együtt szoktunk zenélni. Amióta kiszálltam a BeatKOHO-ból, azóta készítettünk több közös dalt is, először nagylemez volt a cél, aztán úgy döntöttünk, hogy 4-5 számos kislemezeket adunk ki – kezdte a formáció jelenlegi helyzetét felvázolni Joe. – Segít nekünk 4Tress, aki tősgyökeres dunaújvárosi, már régóta a barátom, nála vesszük fel a dalokat, és a hamarosan megjelenő kislemezünkön is lesz egy közös számunk, amelynek Evolúció a címe. Ennek a dalnak még a Júdásnál is mélyebb a mondanivalója, és olyan képi világot álmodtuk meg hozzá, hogy Steven Spielberget kellett volna felkeresni a megvalósításhoz.

Íme, a Júdás

A klipforgatás dátumát már hónapokkal korábban meghatároztuk, egyedül az volt a kérdés, hogy mit fogunk felvenni. Mivel a Júdás a kedvenc dalom a kislemezről, azt javasoltam, hogy ehhez készítsünk kisfilmet. Barátunkat, Liszkai Gábort inspirálta a dal, a klip koncepciója is az ő fejéből pattant ki, mi pár ötlettel járultunk hozzá a végeredményhez. A szövegben van egy rész: „nem jegyzik a nevedet, csak a fekete zsákon”, ez a kép a klipben egyértelműen és hangsúlyosan visszaköszön – mutatta be a koncepciót Joe. – A címe, Júdás, ami arra utal, hogy az ember már a felebarátját is elárulja azért, hogy előrébb jusson az életben, az ember már áttapos emberen a célja érdekében. A klipben ez megjelenik, hiszen együtt dolgozunk a Back-el, aztán ellenséggé válunk, és megpróbál engem eltenni láb alól a szerepe szerint. A hangulat a skandináv krimik világát jeleníti meg.

Hamarosan hazai pályán

– Május 27-én a Kaptárban koncert lesz, ahol az első lemezünkről is adunk elő pár számot, körülbelül nyolc dalra gondolunk, illetve a Júdás című kislemez teljes hanganyagát is megszólaltatjuk. Sajnos eddig nem sikerült megoldani, hogy a számaink felkerüljenek a streaming szolgáltatók kínálatába, nem kell már sokat várni, és ezt is pótoljuk, az első kislemez és az új is elérhető lesz. Idén szeptember-október környékén tervezünk egy újabb klipet, ez a már említett Evolúció című dalukhoz fog készülni. Terveink szerint évente egy, maximum két kislemezt fogunk megjelentetni, hozzájuk videoklipeket is forgatunk majd. Nem szeretnénk annyira eltűnni, mint korábban, igaz annyira nem tudunk aktívak lenni, hogy akár havonta megjelenések legyenek, de folyamatosan dolgozunk, és szeretnénk a „köztudatban maradni” – avatott be a tervekbe bennünket.

Fotó: JOEBACK

Célközönség, tervek

– Pozitívak a visszajelzések, hiszen gyakorlatilag egy nullás, nagyon kevés feliratkozóval rendelkező YouTube csatornán a Júdás videoklipje alatt már több mint négyszáz like van, és megdupláztuk a feliratkozók számát is. A kommentek is azt támasztják alá, hogy van igény arra, hogy a tartalmas, mondanivalóval teli társadalomkritikus dalok is kapjanak nagyobb figyelmet. Nem számítunk milliós megtekintésekre, már annak örülünk, ha van pár ember, aki a sok műanyag zene mellett felkapja a fejét egy kicsit emberközelibb tartalom hallatán. Mindketten olyan korban vagyunk, hogy mi már nem vágyunk annyira rivaldafényre, ez esetünkben már színtiszta szerelem. Nehezen találni olyan zenét, ami a velünk hasonló zenei ízléssel rendelkezőknek is szól, őket szeretnék megszólítani – foglalta össze. – Ez a produkció szinte csak és kizárólag hasonló témájú, tartalmú, gondolatmenetű szálakat fog érinteni, ami bennünket, átlagembereket, családapákat, felnőtt, dolgozó emberek érint. Ahogy a dal utolsó felvonásában is benne van „elvonják a figyelmedet a Facebookon a mémek”, mi ezt próbáljuk egy kicsit kompenzálni. Itt van a nyakunkon egy háború, járványok, gazdasági válság és minden arra próbál rávenni, hogy csak vihogjál, vásároljál, költsd a pénzedet, a valódi problémák pedig a szőnyeg alá vannak söpörve. Kevesen vannak, akik megállnak egy pillanatra, elgondolkoznak és megpróbálnak a hozzáállásukon változtatni – fejtette ki Joó László Joe.