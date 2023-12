A népszerű dunaújvárosi énekes, Horváth Jankó legújabb posztjában újságolta el, hogy a héten két fellépés is vár rá: "Most hétvégén két alkalommal is találkozhattok velem! Pénteken és szombaton is Dunaújvárosban lépek fel két fantasztikus rendezvény által. Pénteken a Juharos étteremben megrendezésre kerülő Latin Karácsony - Mediterrán Gitár Duó (Szűcs Antal Gábor & Horváth János feat. Varga Róbert) műsorában lépek majd fel unokatesómmal Milánnal egy pár dal erejéig. Szombaton egy fergeteges JANKÓ ÉS A DIGITAL feat. MILÁN szabadtéri koncertre várok mindenkit ami szintén Dunaújvárosban kerül megrendezésre, a Városháza téren 19 órától."