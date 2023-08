A 2020-as Dunaújvárosiak Dala című verseny győztese, és az X-Faktorból is ismert, dunaújvárosi Beretka Ádámnál nincs megállás. Jelenleg is készül a következő dal — erről számolt be a nyáron rajongóinak és követőinek Facebook-oldalán:

A népszerű énekessel személyesen is találkozhatunk augusztusban Kisapostagon vagy akár szeptemberen a Rácalmási Tökfesztiválon, ahol minden bizonnyal előadja a legújabb dala mellett a régebbi kedvenceket is.