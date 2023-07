A Mezmerized zenekart nem kell bemutatni a dallamos modern-metál zenét szerető közönségnek. A dunaújvárosi banda többször volt már vendégünk. A nagy tervekkel rendelkező együttesben most komoly változás történt. Az énekes, Király Anna és a gitáros-zeneszerző, Mudra Olivér ugyan már egy párt alkottak az interjúk alatt is, most úgy összekötik az életüket a házasság szent kötelékében. A képen látható boldog pillanat Dunaújvárosban az anyakönyvvezetői hivatal előtt lett megörökítve. A posztot immáron Mudra-Király Anna néven tette közzé az ifjú ara a közösségi oldalán, melyre sok gratulációt, szivecskés és ölelgetős emojit kapott a kedves ismerősöktől.