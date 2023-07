Egy TikTok fiók, a @aihungarianrecords készítette ezt a dalt mesterséges intelligencia segítségével. Az AI-nak elég egy rövidke hangminta, amit fel tud használni bármilyen dalra, szövegre ráhúzva. Ha ebbe nem borzongtak bele, hallgassák meg a Queen énekesének, Freddie Mercury-nak hangján Adele Someone Like You című dalát, amely 2011-ben jelent meg, Mercury 1991-es halála után 20 évvel.