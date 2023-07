Két év szünet után jutott fel ismét a labdarúgó NB I-be a DVTK csapata. A miskolci együttes felkerülése azt is jelenti, hogy egészen biztosan nőni fog a magyar élvonal átlagnézőszáma, különösen azért, mert a DVTK kétszer is otthonában fogadhatja a bajnoki címvédő Ferencvárost. Sántha Gergely klubelnök szerint ezek abszolút telt házas mérkőzések lehetnek a DVTK Arénában. A sportvezetőt az Origo nem csak erről, hanem az FC Kosice csapatánál tett szerepvállalásáról is kérdezte.

Hamarosan kezdődik a labdarúgó NB I 2023-24-es idénye, a DVTK pedig hazai összecsapással kezd, a Puskás Akadémia ellen lép először pályára. Két NB II-es év, s némi hányattatás után hogyan készülnek fel erre az idényre, hiszen az első év végén nem sikerült az azonnali visszajutás.

Elsőre valóban nem sikerült a feljutás, viszont a másodikra talán még édesebb volt ez a siker, mintha elsőre sikerült volna.

Viszonylag dominánsan sikerült lehoznunk ezt a bajnokságot, tehát jóval a vége előtt eldőlt a feljutásunk.

Ennek az oka az az egység, ami felépült az első csapat és a szakmai stáb mögött. Mind a klub dolgozói, mind a szurkolók, mind a tulajdonos azért dolgozott, hogy ez a siker össze tudjon jönni.

Ilyenkor volt egyfajta feszítő türelmetlenség a vezetésben, hogy jöjjön már a bajnokság vége, ki lehessen mondani, hogy NB I-es lett a DVTK?

Én ilyet nem éreztem. Akkor sem, ha Diósgyőrben mindig van egy átlagon felüli nyomás mind a szurkolóktól, mind a tulajdonostól. Ez egy speciális közeg, de nyilván ennek köszönhető az, hogy ennyien figyelik a mérkőzéseinket, akár a stadionban, akár a tévék előtt.

Ha megnézzük a magyar bajnokság nézőszámait, akkor a Fradi mellett most két olyan csapat lehet az NB I-ben, amelynek komoly közönsége van. Az egyik ilyen a Debrecen, a másik a Diósgyőr. E téren mire számíthatunk most Miskolcon?

Azzal, hogy feljutottunk az NB I-be, mindenképpen növekedni fog az átlagnézőszám. Nyilván ez összefügg a csapat szereplésével.

Ugyanakkor nagyon komoly munkát végzünk, hogy ne feltétlenül a csapat pillanatnyi szereplésén múljon mindez. Különféle programokat szervezünk a meccsek mellé, van egy Szurkolói Koordinációs Irodánk, velük folyamatos a kapcsolattartás és a közös munkának is köszönhető, hogy átlagon felül nézőszámokat tudtunk elérni már az NB II-ben is.

Milyen elvárásaik vannak a csapattal a 12 csapatos NB I-ben?

Tudjuk, hogy ebben a rendszerben a mezőny egy része folyamatosan az életéért küzd. Egy 16 csapatos bajnokságban ez nem feltétlenül van így. Nyilván emiatt a bajnokság sokkal izgalmasabb, mert elég pár jó, vagy rossz meccs és óriási mozgások indulnak meg a tabellán.

A DVTK-nak ez az idény mindenképpen arról szól, hogy biztosítsuk be a stabil helyünket az NB I-ben.

Félelmetesen motivált és nyerni akaró szakmai stábunk van, akár a sportigazgatóra, Bajusz Endrére gondolok, akár a vezetőedzőnkre, Szergej Kuznyecovra.

A sorsolást látva, kétszer játszanak otthon a Fradival. Gondolom, most boldogok.



Pont a sorsolás előtt a kollégákkal arról álmodoztunk, hogy hátha most sikerül kétszer idehozni a Fradit.

Ez most összejött. Szinte biztos vagyok abban, hogy a Fradi elleni két mérkőzés teltházas lesz. Egyben nagy show is. Igazából azt szoktuk mondani, hogy ténylegesen telt ház csak olyan csapat ellen tud lenni, ahol van komoly vendégszurkolói részvétel is.

Van egy másik ügy, amiben szintén szerepet vállaltak, ez pedig a kassai futballprojekt menedzselése. Most ez a szlovák csapat, az FC Kosice is feljutott az első osztályba. Miért vágtak bele ebbe a kalandba?

A sport tekintetében megpróbáltuk az észak-magyarországi régiót lefedni azokkal a sportágakkal, amelyeknek itt hagyományuk van. Nagyjából 1,3-1,4 millió embert érünk el. Labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, most már a női röplabda és kézilabda is van a DVTK-ban, ezen felül számos olimpiai sportágunk, ahol egyéni versenyzők szerepelnek. Szerettünk volna egy olyan felvidéki bázist, ahol szintén tudunk építeni erre a már említett hagyományra, valamint szeretnénk kihasználni a sportnak a diplomáciai erejét arra, hogy a két régiót közelítsük egymáshoz. Az egykori osztrák Forma-1-es pilótának. Niki Laudának volt egy gondolata. Azt mondta, hogy sosem tudta elképzelni azt, hogy a sportnak milyen komoly diplomáciai ereje van.

Mi ezt a diplomáciai erőt használjuk ki, amikor a kassaiakkal együttműködünk. Kassán hatalmas hagyományai vannak a labdarúgásnak. Egykoron a Bajnokok Ligája csoportkörben is játszottak. A lényeg, hogy

a szlovák partnerek találtak meg minket azzal a kéréssel, hogy szerepet tudnánk-e vállalni a kassai labdarúgás újraépítésében.

Mi megragadtuk ezt az alkalmat. Első körben az akadémiát, a kassai utánpótlást tettük rendbe, ott már az összes utánpótlás csapat az első osztályban játszik, most pedig a felnőtt csapat is feljutott. Az akadémia megkapta a hivatalos minősítést a szlovák szövetségtől. Ez az egész hatalmas lehetőség a magyar futballnak is, mert a felvidéki tehetséges fiatalok be tudnak csatlakozni a magyar labdarúgásba. Több mint 300 gyerekünk van most már Kassán, akik rendezett körülmények között sportolnak. A jövő év végére készül el egy európai színvonalú labdarúgó akadémia a szlovákiai városban.

Hogyan fogadták önöket a szlovákok?

Meglepően jól. Kassa mindig is egy multikulturális város volt. Tehát ott az identitásnak szerves része, hogy magyarok is laknak, meg szlovákok, meg rengeteg más nemzetiségű ember. Nyilván tekintettel vagyunk a kassai partnerek érdekeire is. Alapvetően teljesen más forrásokból dolgozik a szlovák csapat és teljesen másból a DVTK. Ez a kettő nem gyengíti egymást.

Július 22-én a DVTK és az FC Kosice felkészülési mérkőzést játszik. Az ellenfél kiválasztása nem véletlen, de mennyire fontos önöknek ez a meccs?

Mindkét csapat számára nagyon fontos. Nyilván ez egy edzőmérkőzés, tehát komoly következtetéseket nem vonnék le majd az eredményből.

Huszonhárom sportág van a DVTK-ban. Ha a nemzetközi megmérettetést nézzük, akkor egyértelműen a női kosárlabda az, amelyik a legmesszebb juthat ebben a szezonban. Ezzel a csapattal szemben milyen elvárásaik vannak?

A Völgyi Péter által vezetett csapat – a labdarúgáshoz hasonlóan - szintén extrán motivált, ami nyilván a szurkolóknak is köszönhető. Miskolc egy olyan város, ahol a női kosárlabdának mindig is nagyon komoly hagyománya volt.

Ez az a sportág, ahol nemzetközi szinten is komoly eredményeket tudunk elérni, hogyha megfelelő a szakmai munka, illetve megfelelő a támogatás a csapat mögött. Itt mondom el, hogy nagyon szeretnénk, ha ebben az önkormányzat is támogatna minket. Reméljük, hogy a sikeres európai szereplés majd megnyitja azokat a csapokat, amik eddig egyáltalán nem nyíltak meg.

2024-ben Párizsban olimpiát rendeznek. A DVTK sportolói hogyan szerepelhetnek az ötkarikás játékokon?

Pár éve kezdtünk el egy olyan építkezést Miskolcon, ami az egyéni sportágakat érinti. Az olimpiai pontszerzés szempontjából a fiatal és tehetséges gátfutó, Tóth Anna nevét emelném ki.

Kíváncsi vagyok arra, hogy a mostani budapesti világbajnokságra oda tud-e érni. Visszatérve az egyéni sportágakra, ennek az építkezésnek igazából az elején vagyunk. A közeljövőben fog látszódni ennek az eredménye.

Három gyermek édesapjaként hogy van minderre ideje?

Nincs időm (nevet). Nyilván ez úgy néz ki, hogy van a munka és van a család. Ha hazamegyek és becsukom az ajtót, akkor csak a család van. A három gyerekkel amúgy is izgalmas az otthonlét is. Az biztos, hogy nem unatkozom.

A július 22-i DVTK-Kassa felkészülési labdarúgó-mérkőzést az Origo is élőben közvetíti a helyszínről videós formátumban.

