Mint írták, a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet akciórendező (second unit director) szakja lehetőséget nyújt a filmalkotás és az akciójelenetek rendezése iránt érdeklődő hallgatóknak, hogy second unit rendezőként segítsék a film rendezőjének munkáját.

Az akciórendező kiemelt fontosságúvá vált a filmgyártásban, napjainkban már önálló szakmának tekinthető

– áll a közleményben.

Az SZFE forgatókönyvíró MA képzése kis létszámú csoportokra épül, amelyeket olyan tapasztalt oktatók vezetnek, akik maguk is aktívan foglalkoznak forgatókönyvírással és filmkészítéssel. A képzés nem csupán a hagyományos játékfilmekre koncentrál, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a hallgatók kipróbálják magukat a rövidfilmek és televíziós sorozatok világában is.