Javában zajlik A láthatatlan gyilkos forgatása, főként Budapesten, a SOTE Anatómiai Intézetében vesznek fel jeleneteket, de más fővárosi helyszíneken, utcákon, lakásokban és Kecskeméten is megidézik a korabeli hangulatot

- tette hozzá a producer, megjegyezve, hogy díszletekkel és a számítógépes utómunka segítségével alakítják át a helyszíneket.

A történet nagyrészt hiteles életrajzi és történelmi alapokon nyugszik, gerincét a tudományos felfedezés mellett egy romantikus szál adja, a női főszerepet Nagy Katica alakítja.

Lajos Tamás hangsúlyozta:

Semmelweis Ignác története egy igazi hőstörténet, a magyar orvos olyan horderejű felfedezésre jutott, amely megváltoztatta az orvostudomány akkori menetét, és rengeteg anyának mentette meg az életét.

Mint mondta, Semmelweis Ignácot az egész világon ismerik, élete már többször is vászonra került, amerikai film is készült róla, Bristolban pedig színdarab. Magyarországon az első Semmelweis-filmet 1939-ben Tóth Endre rendezte, aki később Amerikában lett híres, majd 1952-ben Bán Frigyes Semmelweis címmel készített nagyjátékfilmet, amely proletár hősnek állítja be a tudóst - sorolta Lajos Tamás, aki szerint.

A producer szerint Koltai Lajos rendezése teljesen más megközelítésben dolgozza fel a történetet, a szereplőválogatásnál sem kerestek külsőben vagy személyiségben hasonlóságot. "Olyan személyiséget keresett Koltai Lajos, aki átjön a vásznon, akinek a személyisége a nézőket el tudja vinni egy másik dimenzióba, és ezt Vécsei Miklóssal meg is találtuk" - hangsúlyozta.

A hőstörténetre koncentráltak, mert egy olyan világraszóló siker és magyar teljesítmény Semmelweisé, amelyet időről időre érdemes filmre vinni - mutatott rá Lajos Tamás, hozzátéve, hogy időnként újra kell fogalmazni a magyar nemzeti értékeket, hősöket, példaképet kell magunk elé állítani, és a magyar filmeseknek ez fontos feladatuk.

Semmelweis példája, kitartása, akaratereje és szorgalma mindannyiunk számára követendő lehet - hangsúlyozta.

Borítókép: képkivágás az Agenda című műsor riportjából/MTVA