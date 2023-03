A kormány elkötelezett a családok és a vállalkozások támogatása mellett – hangsúlyozta posztjában Szentkirályi Alexandra.

Hozzáfűzte:

a pályázaton azokat a mikrovállalkozásokat támogatja a kormány, amelyeknek van lezárt üzleti évük, emellett vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig folytatják tevékenységüket, továbbá nem állnak felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt és nincs köztartozásuk.

A Kenyeret a péktől, húst a hentestől című videóban a kormányszóvivő elmondta: a felkeresett hentesüzlet is olyan mikrovállalkozás, amely igyekszik támogatást igénybe venni. Mint kiderült, már be is adták a pályázatot.

A vállalkozó Szentkirályi Alexandra kérdésére arról beszélt, hogy a legnagyobb nehézséget nekik is a villany és a gáz ára okozza, de van néhány teherautójuk is, mert sok helyre szállítanak, és ezeknek is nagy a költsége. A kormányszóvivő érdeklődött a költségek növekedéséről, a vállalkozó pedig úgy felelt, hogy nagyjából százezerről hatszázezer forintra nőtt az áramszámlájuk.