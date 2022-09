A rendezvényen Palkovics László technológiai és ipari miniszter hangsúlyozta, hogy

a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásához és a csúcsidőszaki fogyasztás kiszolgálásához elengedhetetlen az energiatárolási kapacitás fejlesztése,

vagyis "az irány jó és egyezik a kormányzati szándékkal". Ennek megfelelően a több mint egymilliárd forintos beruházást az állam is támogatta.

A tárcavezető kiemelte, hogy Magyarország nem áll rosszul energetika terén, jelentősen nőtt például a naperőművek által termelt villamos energia hányada a teljes energiamixben, ezzel az elmúlt időszakban Magyarország a harmadik legnagyobb növekedést produkálta Európában Lengyelország és Finnország után. Megjegyezte, hogy ez csak a kezdet, sok a teendő még, mert a fotovoltaikus rendszerek elterjedésével sok fejlesztésre van szükség, többek között az energiatárolás területén.

Palkovics László arról is beszélt, hogy

a kiegyenlítést szolgáló tárolókapacitások fejlesztése mellett a villamosenergia-hálózat irányíthatóságának javítása, valamint a megújuló erőművek és meglévő erőművek fejlesztése is kiemelt cél.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország 1990-től 2020-ig 34 százalékkal csökkentette üvegházhatású gázkibocsátását, 2030-ra az 55 százalékot szeretnék elérni, 2050-re pedig a karbonsemlegesség a cél. Ehhez e jelenlegi energiafelhasználás 35-40 százalékát kitevő földgáz-felhasználást is csökkenteni kell megújuló energiaforrások alkalmazásával, mert a cél 2050-ig az arány 10 százalékra csökkentése, ami itthonról is kitermelhető, de a biogáz termelés fokozásával is biztosítható.

A MET elkötelezett az energiaátmenet támogatása mellett, és azt a megújuló erőművek építése mellett a termelés rugalmasságát segítő beruházásokkal is segíti - hangsúlyozta Lehőcz Balázs Gábor, a svájci székhelyű MET Asset Management Holding AG alelnöke.

Rámutatott, hogy a világban energiaforradalom megy végbe, aminek célja a klímaválság hatásainak tompítása, a fenntartható és tiszta energiára való átállás segítségével. Jelezte, hogy a MET ezért az elmúlt években folyamatosan bővítette zöldenergia-termelő eszközportfólióját, így mára Magyarország után Bulgáriában, Spanyolországban, Olaszországban és Lengyelországban is épít és üzemeltet szél- és napelemparkokat, céljuk pedig, hogy 2026 végéig 2000 megawattnyi működő kapacitással rendelkezzenek.

Horváth Péter a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója szerint a következő évtizedben az energiatárolás térnyerése várható a villamosenergia szektorban, így a mostani kísérleti projektjük után a következő években további villamosenergia-tároló kapacitások telepítését tervezik.

A sajtóanyag szerint a Dunamenti Erőmű telephelyén telepített három Tesla MegaPack alapú, lítiumion-akkumulátort tartalmazó konténer 7,68 megawattóra energia tárolását teszi lehetővé, a rendszer kétórás tárolási ciklusidővel rendelkezik, ami szinte egyedülálló Magyarországon.

A svájci központú MET Csoport európai integrált energiavállalat, tevékenysége kiterjed a földgáz- és az árampiacra, valamint energetikai eszközök kivitelezésére és működtetésére is. Leányvállalatai révén 13 országban van jelen, 27 ország gázpiacán és 22 nemzetközi kereskedelmi ponton aktív.

A cégcsoport konszolidált árbevétele 2021-ben 18,1 milliárd euró volt, a kereskedett gázmennyiség 55 milliárd köbméter, a kereskedett árammennyiség több mint 50 terawattóra.