A 2023-as büdzsé tervezete szerint a gazdasági növekedésnek több tartóoszlopa van.

A rekordmagas foglalkoztatás mellett az érdemi reálbér-növekedés is fontos támaszt jelent a teljesítmény erősítéséhez. Ezek mellett az elkövetkező években is meghatározók lesznek a termelőkapacitásokat bővítő beruházások, valamint a hatékonyságot javító technológiai fejlesztések, amelyeknek kitüntetett a szerepük a növekedési képesség megerősítésében.

A kormány szerint a válság ellenére is kiemelkedően magas, 27 százalékot meghaladó beruházási ráta tovább emelkedhet, köszönhetően a hazai gazdaság tőkevonzó képességének, a kedvező vállalati környezetnek, valamint a versenyképes adórendszernek. Ezek részleteire is kitér a törvénytervezet, amely szerint 2023-ban 0,3 százalékkal tovább bővülhet a foglalkoztatás, a nettó átlagkeresetek pedig várha­tóan 10,2 százalékkal emelkedhetnek.

A háztartások fogyasztása 4,3 százalékkal nőhet 2023-ban. Ezt a folyamatot erősíti az a tény is, hogy az Euró­pai Unió tagállamai közül hazánkban egyrészt magas a GDP-arányos megtakarítási ráta, másrészt alacsony az eladósodottság.

Ezek a következő években a fogyasztáson keresztül jelentős növekedési tartalékot képeznek. A beruházási ráta 28 százalékra emelkedhet, mindez a termelőkapacitások jelentős bővülését vetíti előre, melynek eredményeképp

dinamikus maradhat a kivitel, és bővülhet Magyarország világpiaci részesedése.

„A növekedési lehetőségek kihasználását támogatja, hogy hazánk tőkevonzó képessége számottevően erősödött az elmúlt évek során. A gazdasági növekedés fenntartását, az exportpiacokon elért sikerek megőrzését, valamint új munkahelyek teremtését exporttámogatási és beruházásösztönzési programok is segítik” – olvasható a dokumentumban, amely kitér arra is, hogy a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget szem előtt tartva az Országgyűlés idén is a nyári szünetét megelőzően tárgyalja a következő évi költségvetési javaslatot. Ez a rendkívüli időkben is biztosítja a csaknem féléves felkészülési időt mindenkinek a keretek és a kormányzati prioritások megismerésére. „A költségvetés ezzel kiszámítható és tervezhető alapot ad az ország stabilitásának megőrzéséhez, a gazdasági növekedési pálya fenntartásához, valamint az egyensúlyi mutatók javításához” – áll a javaslat indoklásában.

Borítókép: A rekordmagas foglalkoztatás és az érdemi reálbér-növekedés a bővülés fontos támaszai / Magyar Nemzet / Havran Zoltán