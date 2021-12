Érzékelhetően bővül az Ázsiába, Afrikába és Amerikába irányuló kivitelünk, de ami ennél is fontosabb, agrárvállalataink nemzetközi expanziója is szépen megindult. Ez stratégiailag a legfontosabb irányunk, mert nem lehet mindent gazdaságosan exportálni, egy idő után fel kell vonulni a távoli piacokon és meg kell méretni. Ennek érdekében idén többek között üzbég, kanadai, dél-afrikai, pakisztáni, georgiai, kazahsztáni, fülöp-szigeteki hivatalos és üzleti delegációkkal is folytattunk egyeztetéseket futó és potenciális kereskedelmi lehetőségekről, befektetésekről, miközben a közeli térségre is figyelünk: egy hónapja a V4+ államok és a nyugat-balkáni országok vezetőivel tartottunk miniszteri szintű tárgyalásokat.