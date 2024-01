A sztárséf és az énekesnő nyáron jelentették be, hogy véget ér a kapcsolatuk, Krausz Gábor pedig nem sokkal később versenyzőként már a Dancing with the Starsban találta magát, amelyet végül meg is nyert. Gábort sokan össze is boronálták táncos partnerével, Mikes Annával.

Krausz Gábor ezeket a pletykákat nyíltan nem erősítette meg, de rengeteg jel utalt arra, hogy tényleg egymásba szerethettek Annával.

Ami biztos, hogy a séf rajongásig szeretett kislányával, Hannarózával a Budakeszi Vadasparkban töltötte január másodikát, erről néhány képet is mutatott sztoriban Instagramon.

Azt viszont, hogy ki készítette ezeket a képeket kettőjükről, nem kötötte követői orrára - szúrta ki az Origo.