2023 év eleje a nagy szakításokról szólt, ezen a télen vált el egymástól Molnár Andrea, a Dancing With The Stars zsűritagja és férje, Zsolt, de felbontotta az eljegyzését Szarvas Andrea, a 2018-as Miss World Hungary győztese is. Nagy meglepetésre most Zsolt és Andi egy párt alkotnak – írja a Ripost.

A két fiatal a hírek szerint egy ideje randevúzgat egymással, és minden jel arra mutat, hogy úgy összeillenek, mint a borsó meg a héja...

Molnár Andi, a Dancing With The Stars zsűritagja öt évig élt házasságban Kaszás Zsolttal. A megismerkedésük olyan volt, mint a legszebb leányálom, egy esküvői táncpróbán találkoztak először (egy legénybúcsú-társaság tagja volt Zsolt), tanár-diák viszonyból lobbant szerelemre a szívük. Pár hónap elteltével már össze is házasodtak, de öt év után sajnos zátonyra futott a kapcsolatuk.

Szarvas Andrea szépségkirálynő pedig 2023 április első napjaiban jelentette be, hogy felbontották az eljegyzésüket az akkori párjával, akivel bár egy életre terveztek, időközben elhidegültek egymástól.

A két egymástól teljesen független történet a nyár közepére ért össze... a városban pletykálni kezdték, hogy a kiváló táncos, Molnár Andi volt férje egy másik gyönyörű nő környezetében tűnt fel. Aki nem más, mint Szarvas Andi szépségkirálynő. Hogy igaz a szóbeszéd vagy sem, arról az érintettet kérdezte a Ripost.

„Nem szeretném letagadni, nincs is miért, valóban szeretjük egymást, de annyira friss még ez a dolog köztünk, hogy bővebben nem tudnék és nem is szeretnék beszélni róla”

– válaszolta a kérdésre Szarvas Andi.