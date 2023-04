Győzike nagyobbik lánya elképesztő változáson ment keresztül az utóbbi években, és itt nem csak az elképesztő mértékű, 40 kilós fogyásáról van szó, az arca is megváltozott.

Az idősebbik Gáspár lány jelenleg a TV2-nél dolgozik gyakornokként, a műsorvezetés érdekli a legjobban.

Evelin néhány évvel ezelőtt eldöntötte, hogy életmódot szeretne váltani, amelynek eredményeképpen negyven kilóval lett kevesebb.

Evelin a napokban egy friss szelfivel jelentkezett az Instagramon. A képen viszont mintha nem is az a lány lenne, akit megismertünk. Nyilván a filterek is hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyon más az arca, mint eddig, de ha a képjavítókat nem vesszük figyelembe, akkor is szembetűnik két dolog: Evelin szája és az orra - írja a Ripost.

A kép láttán Evelin Instagram-követői azonnal azt kérdezték, hogy mikor csináltatta meg a száját és az orrát, de Győzike lánya ezekre a kérdésekre egyelőre nem válaszolt. Igaz, a fotók eléggé árulkodók.