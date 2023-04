A műsorvezetőhöz gyerekei és férje, Nánási Pál is csatlakozott még Mexikóban, most pedig már Guatemalában vannak, ahol a gyerekek sajnos elkaptak valamit, több éjszakán át lázasan szenvedtek a hotelben, amely több kívánnivalót is hagyott maga után.

Nóra Instagramon mutatta meg, milyen koszos a hotel, és mint mondta, az ételek sem éppen a legjobbak.

Eléggé szörnyű éjszakánk volt. Mind a két gyerek lázas valamiért. Teljesen egyszerre. Maga a környezet nagyon szép, a hotel botrányos

– mondta pár napja videójában a Metropol találata szerint.