A koncerten a százfős projektkórus mellett felléptek az egykor ebből az iskolából indult zeneművészek is: Szabó András klarinétművész, Kondor Péter brácsaművész, Uitz Orsolya és Krokovay Marcell magán­énekesek, Konkoly Krisztina, Sztipán Orsolya és Almási Máté zongora, valamint Bánfi Kata színművész. A projektkórus mellett közreműködött az iskola elsőseiből alakult kiskórus is. Sőt, egy darab erejéig Jankó Árpád, az iskola legendás igazgatója is dirigált.