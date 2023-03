Tóth Gabi év elején számolt be nagy terveiről, hogy új életet szeretne kezdeni vidéken, konkrétan a Dunakanyar környékén – írja az Origo.

„Megmagyarázhatatlan erő húz vissza a vidéki lét felé, és lelki szemeim előtt már csak egy olyan kép lebeg, hogy egy szép téli délelőtt én játszom Hannival a vidéki házunk nappalijában, az ablakon át látni a havas tájat, a kandallóban ropog a fa, és Krauszom készíti az ebédet...

Ezt most nagyon szeretném, úgyhogy drukkoljatok, hogy jövőre már így ünnepelhessem a születésnapomat” – írta akkor Tóth Gabi, aki elárulta, hogy a Dunakanyar környékén nézeget ingatlanokat.

Most Instagram-sztoriban osztott meg több fotót is, melyek arra engednek következtetni, hogy már meg is találták az álomotthonukat és már be is költöztek vagy még az utolsó simításokat végzik a házon.

Fotós: Csintalan Georgina

Az első képen Tóth Gabi virágzó fákkal a háttérben fotózta magát, és csak annyit írt a képhez: „Új kezdet... új otthonunk.” Majd mutatott egy fotót feltehetően az épület egy részéről és férjéről is, akit az új szomszéd üdvözölt éppen.

Férje bejegyzése pedig még árulkodóbb volt: