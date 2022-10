A TV2 Dancing With The Stars versenyzője utolsóként lépett színpadra szombat este, volt tehát ideje azon gondolkodni, hogyan fogadják majd a nézők ebben a számára furcsa helyzetben. Berki Mazsi pontosan tudja, hogy megosztó személyiség. Sokan rajonganak a kedves természetéért, de vannak olyanok is, akik elfogadhatatlannak tartják, hogy még le sem telt a gyászév, de ő már színpadon táncol, ráadásul a pletykák szerint a szívét elrabolta egy titokzatos férfi. Nehéz figyelmen kívül hagyni az ítélkezők fájdalmas megjegyzéseit, de a jelek szerint Mazsi elég erős ahhoz, hogy ne a rosszra koncentráljon.

„A műsor számomra egy terápia”

Berki Mazsi élete idén május 6-án változott meg örökre, Berki Krisztián fájdalmasan korán, váratlanul távozott az élők sorából. Mazsi egy hat hónapos babával maradt egyedül a gyászában, nem kérdés, hogy rettenetesen nehéz élethelyzetben találta magát, de sokak meglepetésére mégsem omlott össze, hanem a kezdeti sokkos állapot után, alig két hónappal Krisztián halálát követően felszívta magát, és eldöntötte, hogy élni fog. A kislányáért, magáért, azért mert valójában nem is volt más választása. Mazsi erről az időszakról így beszélt a Dancing With The Stars műsorának bemutatkozó videójában:

„Krisztián halála után mélyponton volt az életem. Kerestem valamit, amibe kapaszkodni tudok, ami leköt. Ahol nem kell gondolkodnom, ami eltereli a figyelmemet, és jött a Dancing… Berki Krisztián feleségeként nem volt kérdés, hogy az emberek ítélkezni fognak felettem. Ez a műsor számomra egy terápia, ahol a lelkemet, a szívemet a tánccal fogom gyógyítani...”

„Akit igazán szeretünk, azt próbáljuk megóvni”

A fiatal özvegy új életének egyik, ha nem a legfontosabb eseménye, hogy váratlanul szerelmes lett. A férfi, akinek sikerült elrabolnia a szívét, Mazsi egyik barátnőjén keresztül lépett be az életébe, a kapcsolatuk a pletykák szerint mély szereteten és tiszteleten alapul, és minden elemében más történet, mint amilyen Berki Krisztián jelenléte volt. Az egyik nagy különbség az, hogy Mazsi többé nem hajlandó a magánéletét a nyilvánosság előtt élni. A Bors kérdésére, melyet a Dancing With The Stars stúdiójában tettünk fel az első adásnap után, így beszélt erről:

– Akit igazán szeretünk, azt próbáljuk megóvni. Volt egy rossz példa előttem, volt részem megélni ennek a teljesen másik oldalát. Ami nem mondom, hogy rossz volt, viszont egy nagyon jó tapasztalás – mondta Mazsi, aki hozzátette, hogy eltökélt szándéka a privát élete és a közszereplése között egy magas falat húzni, amit senki sem léphet át. Az özvegy azt is hozzátette, hogy meglepő számára, hogy amikor a nyilvánosság előtt élte az életét, az nem érdekelte ennyire az embereket, most viszont, hogy nem hajlandó elmondani és megmutatni, hogy kit szeret, elképesztő hajtóvadászat folyik utána… Újságírók és civilek követik, hogy lefotózhassák a titokzatos férfit.

Régi néven kezd új életet

Az új szerelem mellett új célok is születtek Mazsi lelkében. A TV2 grandiózus táncos műsorában például már úgy konferálták fel őt, mint üzletasszonyt, ami előrevetíti azt, hogy mit tervez Mazsi a jövőben. A saját lábára fog állni, a kreativitásával és a kitartásával azt szeretné elérni, hogy senkitől se kelljen függenie, hogy egyedül is kényelmesen eltarthassa magát és a Berki Krisztiántól született kislányát, és kilépve a volt kapcsolata árnyékából, megismerjék az igazi Mazsit az emberek. Mazsit, azaz Katona Renátát.

– Olyan szintre jutott az életem, hogy most változtatnom kell. Nemcsak a magánéletben, hanem munka szempontjából is. Komoly céljaim vannak. Szeretnék letenni valamit az asztalra. Valami olyat, hogy utána az emberek azt mondhassák: igen, ő a Katona Renáta néven született lány, aki letett valamit az asztalra!

Amikor azt kérdeztük Mazsitól, hogy ehhez a tervhez szükséges-e az, hogy megváltoztassa a nevét, letegye örökre a „Berki hagyatékot”, meglepő választ adott:

– Megtartom a Berki nevet. Berki Renáta Mazsiként ismertek meg és a kislányommal közösen ezt a családnevet viseljük.