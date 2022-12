A mérkőzés pikantériája volt, hogy Tunézia egészen 1956-ig Franciaország gyarmata volt. A címvédők erre a találkozóra tulajdonképpen B csapatukkal álltak ki, de természetesen ebben a kezdőben is szerepelt néhány nemzetközileg jegyzett labdarúgó. Az első félidő színvonalára jellemző: a legemlékezetesebb jelenet az volt, amikor a Fradi tunéziai középpályása, Laidouni mutatós kötényt osztott ki a Real Madrid játékosának, Camavingának. A második játékrészben vezetést szerzett Tunézia, így már fontosabb lett a franciáknak. Érkezett is Mbappé, Dembélé, és Griezmann, végül utóbbi a 98. percben ki is egyenlített.

Az új-zélandi játékvezető megadta a gólt, majd néhány másodperc után lefújta a találkozót. Aztán viszont a VAR jelzésére megnézte, majd érvénytelenítette a találatot. Az egyszer már lefújt meccs így szabadrúgással folytatódott, majd végleg lefújta. A franciák azonban panaszt tettek a FIFA-nál, véleményük szerint nem lehetett volna használni a VAR-t a gól érvényességének megállapítására, miután a játék újraindult. A FIFA és a játékvezető szerencséje, a nem mindennapi közjáték nem befolyásolta a csoport végeredményét. Ne is gondoljunk bele, mekkora botrány lett volna, ha ezen múlik a tunéziaiak kiesése.