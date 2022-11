Spanyolország–Costa Rica 6–0 (3–0)

Katar, a-Tumama Stadion. V: Abdulla

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Azpilicueta, Laporte, Rodri, Alba (A. Baldé, 64.) – Gavi, Busquets (Koke, 64.), Pedri (Soler, 57.) – Ferrán Torres (Morata, 57.), Asensio (Nico Williams, 69.), Olmo. Szövetségi kapitány: Luis Enrique

COSTA RICA: K. Navas – Carlos Martínez (Waston, a szünetben), Fuller, Ó. Duarte, Calvo, Oviedo (Matarrita, 82.) – J. Campbell, Borges (Aguilera, 72.), Tejeda, Bennette (B. Ruiz, 61.) – Contreras (Zamora, 61.). Szövetségi kapitány: Luis Fernando Suárez (kolumbiai)

Gólszerző: Olmo (11.), Asensio (21.), Ferrán Torres (31., 54. – az elsőt 11-esből), Gavi (74.), Soler (90.), Morata (90+2.)

Katarban került sor Spanyolország és Costa Rica futballtörténetének első egymás elleni tétmérkőzésére. A két csapat eddig csak felkészülési meccsen találkozott egymással, mindahányat 2010 után rendezték – az összecsapásokon egy döntetlen mellett két spanyol siker született, a legutóbbi, 2017-es mérkőzésen ráadásul kiütéses sikert ért el az akkor Julen Lopetegui által irányított spanyol válogatott.

Az E-csoport várt forgatókönyve már az első fordulóban megdőlt, hiszen Japán óriási meglepetésre 2–1-re legyőzte Németországot, a Hansi Flick által irányított csapat ezzel rendkívül nehéz helyzetbe került.

Egy kis stat: Japán a világbajnokságon valaha volt második legalacsonyabb labdabirtoklási aránnyal (26.2 százalék) nyert a németek ellen. A legalacsonyabb Dél-Korea nevéhez fűződik, 26 százalékos labdabirtoklási aránnyal nyert négy éve, Oroszországban, épp a németek ellen.

Spanyolok a magasban (Fotó: Getty Images)

Kanyarodjuk vissza Spanyolország és Costa Rica összecsapására, amely nem akármilyen első félidőt hozott! Nem túlzás azt állítani, hogy a costa ricaiaknak teljes elnyomásban kellett játszaniuk, a statisztikák szerint az első félidőben 85 (!) százalékban birtokolták a labdát a spanyolok. S ez bizony az eredményjelzőn is megmutatkozott. A 14. percben Dani Olmo középről, nyolc méterről jobbal a jobb alsóba emelte a labdát a kirepülő Keylor Navas fölött, ezzel nemcsak vezetést szerzett, hanem Spanyolország századik világbajnoki gólját is. A 22. percben hosszas altatás után Jordi Alba ballal nagyon lezser mozdulattal adta be a labdát Marco Asensiónak, aki ballal a bal alsó sarokba lőtt. Hamarosan jött az újabb találat, Óscar Duarte Albával szemben a tizenhatoson belül szabálytalankodott, s Ferran Torres előtt adódott a gólszerzési lehetőség – nem hibázott (3–0).

Egy kis stat: Spanyolország az első csapat Szovjetunió óta, amely egy világbajnoki mérkőzés első félórájában három gólt szerzett. A szovjetek épp ellenünk, az 1986-o világbajnokságon érték el ugyanezt.

Még egy kis stat: A spanyol játékosok az első félidőben 537-szer (!) passzoltak, ez a valaha volt legtöbb egy játékrész alatt világbajnokságon, amióta a vb-statisztikákat vezetik (1966). Érdekesség, hogy épp az német–japán meccsen dőlt meg a korábbi világrekord, a Nationalelf 422 passzig jutott egy félidő alatt. Mindhiába...

A második félidőben alig-alig csökkent a spanyol mezőnyfölény, nagy kedvvel, élvezettel, látványosan futballoztak Luis Enrique tanítványai. Az 54. percben Ferran Torres rosszul vette le Gavi visszapasszát, de Francisco Calvo visszaadta neki a labdát az ötös jobb sarkánál – Bryan Oviedo csak nézte a szélsőt, Navas pocsékul jött ki, a nevető negyedik, Ferran Torres pedig kissé jobbról, hat méterről ballal a kapu közepébe lőtt (4–0). Gavi hamarosan ötgólosra módosított a különbséget, 18 évesen és 110 naposan ő lett minden idők harmadik legfiatalabb vb-gólszerzője, Pelé és Manuel Rosas után. A végjátékban aztán Carlos Soler és Morata is betalált, ezzel kialakult a mindent a mérkőzésről mindent elmondó 7–0-s végeredmény.

Spanyolország értelemszerűen vezeti az E-csoportot, a második helyen Japán, a harmadikon Németország, míg a negyedik Costa Rica áll.

SPANYOLORSZÁG

KAPUSOK: 1 Robert Sánchez (Brighton & Hove – Anglia), 13 David Raya (Brentford – Anglia), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

VÉDŐK: 2 César Azpilicueta (Chelsea – Anglia), 3 Eric García (FC Barcelona), 4 Pau Torres (Villarreal), 14 Alejandro Balde (FC Barcelona), 15 Hugo Guillamón (Valencia), 18 Jordi Alba (FC Barcelona), 20 Dani Carvajal (Real Madrid), 24 Aymeric Laporte (Manchester City – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 Sergio Busquets (FC Barcelona), 6 Marcos Llorrente (Atlético Madrid), 8 Koke (Atlético Madrid), 9 Gavi (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia), 19 Carlos Soler (Paris Saint-Germain – Franciaország), 26 Pedri (FC Barcelona)

TÁMADÓK: 7 Álvaro Morata (Atlético Madrid), 10 Marco Asensio (Real Madrid), 11 Ferran Torres (FC Barcelona), 12 Nico Williams (Athletic Bilbao), 17 Yeremy Pino (Villarreal), 21 Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), 22 Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Ansu Fati (FC Barcelona)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Luis Enrique

COSTA RICA

KAPUSOK: 1 Keylor Navas (Paris Saint-Germain – Franciaország), 18 Esteban Alvarado (Herediano), 23 Patrick Sequeira (CD Lugo – Spanyolország)

VÉDŐK: 3 Juan Pablo Vargas (Millonarios FC – Kolumbia), 4 Keysher Fuller (Herediano), 6 Óscar Duarte (al-Vehda – Egyesült Arab Emírségek), 8 Bryan Oviedo (Real Salt Lake – Egyesült Államok), 15 Francisco Calvo (Konyaspor – Törökország), 16 Carlos Martínez (AD San Carlos), 19 Kendall Waston (Deportivo Saprissa), 22 Ronald Matarrita (FC Cincinnati – Egyesült Államok)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 2 Daniel Chacón (Colorado Rapids – Egyesült Államok), 5 Celso Borges (Alajuelense), 9 Jewisson Bennette (Sunderland – Anglia), 10 Bryan Ruiz (Alajuelense), 13 Gerson Torres (Herediano), 14 Youstin Salas (Deportivo Saprissa), 17 Yeltsin Tejeda (Herediano), 20 Brandon Aguilera (Nottingham Forest – Anglia), 21 Douglas López (Herediano), 24 Roan Wilson (Municipal Grecia), 25 Anthony Hernández (Puntarenas FC), 26 Álvaro Zamora (Deportivo Saprissa)

TÁMADÓK: 7 Anthony Contreras (Herediano), 11 Johan Venegas (Alajuelense), 12 Joel Campbell (Club León – Mexikó)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Luis Fernando Suárez (kolumbiai)

