Kezdődnek a nyolcadik Brassói Magyar Napok

Csütörtöktől négynapos kézműves, termelői és gasztronómiai vásár is várja a résztvevőket.

Centenáriumi számvetésre és a szórványmagyarság jövőjére kihegyezett tematikus konferenciával, illetve a Magashegyi Underground alternatív rock együttes Szimfonikus remix című koncertjével kezdődik hétfőn a nyolcadik Brassói Magyar Napok rendezvénysorozat, amelyre a Barcaságról, de Székelyföldről is várnak érdeklődőket a szervezők – írja a Maszol.

Brassó több, a magyar közösség által ismert helyszínen lesznek programok a hatnapos fesztivál ideje alatt, ugyanakkor csütörtöktől a Tanácstéren – Brassó főterén – népzenét, illetve különböző retro műfajokat bemutató magyarországi együttesek lépnek fel. A gyermekek szombaton bábszínházi előadáson vehetnek részt, a nagyobb korosztálynak pedig hangszerbemutatót, népdaltanítást és meseterápiát tart Ádám Rebeka zenepedagógus és Szabó Enikő színésznő keddtől csütörtökig. A program a múlt évben nagy népszerűségnek örvendett mindhárom helyszínen: a 2-es és 15-ös számú Általános Iskolában, valamint az Áprily Lajos Főgimnáziumban.

A szervezők a könyv- és borkedvelőkre is gondoltak: a Koch családi szőlészetet bemutató borkóstoló is lesz az Unitárius Gyülekezeti Központban szerdán, az esemény előtt pedig Dancs Árpád tanár mutatja be filmélményeiről szóló könyvét. Szombaton városismereti sétán lehet részt venni, vasárnap immár hagyományosan a Cenkre kirándulhatnak az érdeklődők.

Toró Tamás főszervező a Maszolnak elmondta, évente olyan fesztiválprogramot igyekszik összeállítani, amelyen maga is szívesen részt venne, még akkor is, ha nem lenne a rendezvénysorozat kitalálója, házigazdája. A főszervező a programok közül kiemelte a honfoglaló lovas napot, amelynek keretében a brassói magyar családok a városhoz közeli Kis Pojánán szakértői útmutatással tekinthetnek be a lótartás mindennapjaiba, és lovagolhatnak is.

Dél-Erdély legnagyobb rendezvénysorozata zárja a magyar fesztiválidényt, és úgy gondolom, hogy idén is sikerült egy olyan programot összeállítanunk, amelyre méltán lehetünk büszkék, hiszen a kicsiktől az idősebb, nosztalgiázni vágyó brassói magyarokig mindenkit megszólítunk rendezvényeinkkel. De ami talán a szórványban még ennél is fontosabb: a minőségi felhozatal egyben ürügy is a magyarság együttlétére, találkozására.

Külön öröm számomra az, hogy a Tanácstér, a városközpont évente fontos helyszíne a Brassói Magyar Napoknak: itt csütörtöktől négynapos kézműves, termelői és gasztronómiai vásár lesz, és ugyancsak csütörtöktől vasárnapig egy-egy nagyon jó koncert: Szalonna és bandája, a Tunyogi Péter emlékzenekar és a Napoleon Boulevard. A rendezvénysorozatot a közismert Budapest Bárral zárjuk, amelynek tagjai igazán értnek a jó hangulat megteremtéséhez – mondta Toró Tamás brassói önkormányzati képviselő, aki reméli, hogy a brassói magyarok a hatnapos Brassói Magyar Napok révén is büszkén vallhatják otthonuknak a Cenk alatti várost.

Kedden a rendezvénysorozat újabb zenei csemegével folytatódik: 19 órától a Swing a la Django együttes koncertezik a Patria teremben.

Borítókép: Az Omega együttes koncertje a VII. Brassói Magyar Napokon / Fotó: facebook