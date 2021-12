A hullám továbbra is emelkedik, és a kormány felvetette a német, illetve osztrák szigorítások bevezetésének lehetőségét is: mi lenne ha csak az oltatlanok kerülnének lock down-ba? Az északi régió vezetői egyetértenének vele, de a déliek ellenzik. Az oltás szorgalmazása érdekében a green pass érvényessége lerövidül: 12 hónap helyett csak 9 hónapig lesz érvényes (a 6 hónap lehetősége is felmerült). Holnaptól minden 40 évet betöltött lakos regisztrálhat a harmadik oltásra, és január végéig mindenkinek lehetősége nyílik hogy megkapja a harmadik oltást.