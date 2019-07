A krokodilok ősei közt vegetáriánusok is voltak

A meglepő eredményre akkor derült fény, amikor a kutatók több millió éves megkövesedett krokodil fogakat vizsgáltak.

Az Utah Egyetem kutatói a mára kihalt és a még élő krokodilok fogainak szerkezetét és összetettségét vizsgálták, és nem várt eredményre jutottak – írja cikkében az origo.hu. Eredményeiket a Current Biology tudományos folyóiratban tették közzé.

A legérdekesebb dolog, amire az elemzések során bukkantunk az az, hogy milyen meglepően gyakran fogyasztottak ezek a kihalt állatok növényeket – mondta Keegan Melstrom, az egyetem doktori hallgatója. A tanulmányunk azt mutatja, hogy a növényalapú étrendre utaló fogszerkezet legalább háromszor, de akár hatszor is megjelenik a mai krokodilok kihalt rokonainál.

A több száz millió éves őshüllők egykor ugyanazzal az általános testformával és ökológiával rendelkeztek, mint a ma élő, akár tízméteres rokonaik, ám manapság leginkább falánk ragadozók, amik mindenféle állati eredetű táplálékot felfalnak, sőt a dögöt sem vetik meg.

A kutatók az utahi Természettudományi Múzeummal közösen végzett vizsgálatok során összesen 16, mára kihalt krokodil 146 fogát vetették össze egy speciálisan kifejlesztett módszerrel. Végül összehasonlították az ősi és a ma is élő hüllők fogainak szerkezetét, formáját és összetételét.

Gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a kihalt fajok a fogszerkezet eltérő mintázatát mutatják – mesélte Randall Irmis, a Természettudományi Múzeum vezető kurátora. „Néhány faj többszörös specializációkat mutatott, amelyeket nem találhatunk meg a ma élő fajokban; beleértve a heterodontia néven ismert funkciót is, ami a fogak méretének vagy alakjának regionális különbségeit jelenti.”

Rámutatott: a húsevőnek egyszerű foga van, míg a növényevőnek sokkal összetettebbek a rágószervei.

A fogászati és más morfológiai jellemzők mérése révén a csapat rekonstruálta a kihalt krokodilfajok étrendjét is. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy ezek az állatok a korábban becsültnél szélesebb körű, komplex fogazattal rendelkeztek, és így a táplálkozásuk is jóval változatosabb lehetett, mint azt valaha is gondoltuk volna.

Miután a triász végén befejeződött az állatok tömeges kihalása, ezek a növényevő krokodilok egészen a kréta-kor végéig tovább éltek, amíg a dinoszauruszokkal együtt eltűntek a Föld színéről – magyarázta Keegan Melstrom. A kizárólag növényalapú étrenddel táplálkozó alfajaik a mezozoikum alatt fejlődtek ki és hihetetlenül változatos étrenddel rendelkeztek.

Hozzátette: ezek az őskrokodilok nagyban hasonlítottak a ma élő rokonaikhoz és elsősorban ragadozó életmódot folytattak,

de akadtak köztük növényevők és mindenevők is. Utóbbiak nem várt módon igen sikeres utat írtak le az evolúció során.

