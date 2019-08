Virágzik az édesburgonya

Az édesburgonya, vagy más néven batáta egy hazánkban is egyre kedveltebb szuperélelmiszer. Hazánkban nem őshonos, de bizonyos feltételek mellett itt is megterem, virágot azonban a legtöbb fajtája csak a trópusokon hoz. Ám úgy tűnik, megfelelő gondoskodás mellett egy helyi kiskert batátabokrai is csodás, lila-fehér virágokban pompáznak a nyári hónapokban.