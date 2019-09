Fiatalokat támogatnak pályázati forrásokkal

A nagyközség önkormányzata egy európai uniós pályázat keretén belül múlt év végétől 164 helyi fiatal számára biztosít támogatást a településen: az A típus keretein belül lakásvásárlásra, felújításra, nagyobb beszerzésekre, a B típusnál a gazdaságfejlesztést ösztönző vásárlási támogatásra nyerhettek támogatást a pályázók. Az utolsó, harmadik kategória célcsoportja a helyi intézményi hiányszakmában tanuló és elhelyezkedni szándékozó fiatalok voltak. Mivel csupán 1 fő felelt meg a kiírásnak, így az itt fennmaradó összeget, az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyeztetve átcsoportosították a B típusba, így újabb 12 fiatalt tudtak a vásárlási támogatásban részesíteni, olyanokat, akik az előző alkalommal várólistára kerültek.

Van alternatíva a vidéki fiatalok számára a településen

A szerződéskötésre 2019. szeptember 7-én került sor a Győry-kastély dísztermében, ahol először Somogyi Balázs, Perkáta polgármestere köszöntötte a támogatottakat. Elmondta, hogy nagy örömükre szolgál a fiatalok bevonása a projektbe, hiszen a pályázati felhívással a vidéki fiatalok számára reális alternatívává válhat a helyben maradás, illetve az odaköltözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon.

Bogó Anikó, a projekt szakmai vezetője ismertette a támogatás feltételeit, s azt, hogy 2021 februárjáig részesülnek az ösztönzőben.

– A pályázat több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír – mondta Bogó Anikó. – Az ifjúság támogatása érdekében az önkormányzat eddig is nagyon sokat tett: különböző ösztöndíjprogramok valósulnak meg, mint például a Bursa Hungarica, az Arany János Ösztöndíj Program. Támogatásban részesítjük az első lakáshoz jutókat, valamint a nyári diákmunka megvalósítása is nagyon népszerű a helyi fiatalok körében.