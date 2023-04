Egyre több olyan félelmetes telefonhívásról hallani, amelyben a csalók valakinek a klónozott hangját használják fel. Számos ilyen program elérhető kereskedelmi és ingyenes változatban is: a Microsoft például idén január 5-én jelentette be „VALL-E” néven az új beszédszintézis mesterséges intelligencia modelljét. A VALL-E mindössze 3 másodpercnyi hangminta alapján képes hűen szimulálni az adott ember hangját, és a megtanult adatokból olyan, tetszőleges tartalmú, szintetikus beszédet hoz létre, amely nem csak az illető hangszínét, hanem érzelmi tónusát és modorosságait is visszaadja. Messze nem a Microsofté az egyetlen: számos hasonló program között lehet válogatni.

Egy friss, április eleji történet a New York Postból. Egy arizonai anyukát, Jennifer DeStefano-t ismeretlen telefonszámról hívták, de felvette a telefont. 15 éves lánya ugyanis síelni ment, és attól tartott, talán emiatt keresik. Felvette a telefont és csakugyan:

– Anya! – hüppögte a lánya. – Mi történt? – kérdezte és a telefonban hallotta a lányát, ahogy zokogja:

– Anya, elrontottam.

DeStefano ezután egy férfi hangját hallotta:

– Engedje hátra a fejét és feküdjön le.

DeStefano zavara rémületté változott. Az ismeretlen férfi így folytatta:

– Figyeljen ide. Elkaptam a lányát. (...) El fogom őt kábítani, elviszem és Mexikóban adom vissza váltságdíjért.

A háttérből pedig ez az üvöltés hallatszott a telefonba: „Segíts, anya. Kérlek segíts.”

A telefonáló először 1 millió dollárt kért, majd amikor DeStefano azt mondta, hogy nincs annyi pénze, 50 ezer dollárra csökkentette követelését.

Szerencsére a történet ezen a ponton kedvező fordulatot vett, mert a megzsarolt anya éppen a másik lánya táncstúdiójában volt, és a körülötte levő, aggódó anyukák egyike felhívta a férjét, másikuk pedig a rendőrséget. Négy percen belül kiderült, hogy a lánya biztonságban van, a hanghívás átverés volt.

DeStefanonak semmi kétsége nem volt afelől, hogy a lánya hangját hallotta a telefonban.

„Teljesen az ő hangja volt.” – mondta. – „Egy pillanatig sem kételkedtem benne.”